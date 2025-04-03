ورشة تمثيل تقلب المعادلة.. ونهاية قانونية لممثل مصري معروف

ميرنا وليد - بيروت - أصدرت محكمة النقض في مصر حكماً نهائياً بسجن الفنان المصري شادي خلف ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة، بعد رفض الطعن الذي قدمه دفاعه، وذلك على خلفية إتهامه بالإعتداء على سبع فتيات خلال ورش تمثيل كان يديرها في القاهرة ونويبع.



القضية تعود إلى عام 2021 حين تقدمت عدة شابات بشكاوى ضد خلف، متهمات إياه بإستغلال موقعه كمدرب تمثيل للإعتداء عليهن خلال مشاهد تدريبية تتضمن محتوى إغراء، التحقيقات أثبتت إستغلاله للانفراد بالضحايا في سياق تدريبات تمثيلية مغلقة، وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها الأول في شباط 2022، لكن خلف تقدم بطعن عليه، ليتأكد الحكم بشكل نهائي في مارس 2025، ويصبح واجب التنفيذ دون إمكانية إستئناف.

شادي خلف، ابن الشاعر الراحل نبيل خلف، بدأ مشواره الفني من خلال فيلم "هي فوضى" مع يوسف شاهين، وشارك لاحقاً في عدد من الأفلام المعروفة مثل "365 يوم سعادة" و"كلمني شكراً"، قبل أن تتوقف مسيرته على خلفية القضية التي هزت الوسط الفني المصري.