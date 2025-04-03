حقيقة تعرض أحمد عز لإصابة خلال التصوير

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن كان نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مجموعة من الصور يعلن فيها عن نجاة الممثل المصري أحمد عز من "حادث"، خلال تصوير فيلم "The Seven Dogs"، تواصل موقع "الفن" مع مديرة أعمال عز، دينا الصفدي، لمتابعة التطورات، ليتبين أن أحمد عز يستكمل تصوير فيلمه بشكل طبيعي، وأن الخبر تم تداوله من باب "المزاح" خلال "الأول من نيسان"، وأن عز بصحة جيدة، ويحضر لمشاهده الخاصة في الفيلم.
ووجهت الصفدي الشكر إلى كل الأشخاص الذين إطمأنوا على صحة أحمد عز، وسارعوا إلى الإتصال به.
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