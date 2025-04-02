فنانون عالميون أُصيبوا بالتوحد... وسلكوا طريق النجومية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 أبريل 2025 10:23 صباحاً - وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يُعاني شخص واحد من كل 100 شخص في العالم من اضطراب طيف التوحد، ومع ذلك، ورغم شيوعه، لا يزال يُساء فهمه إلى حدٍ كبير، والشخص المصاب بالتوحد لا تتقيد حياته أو إنجازاته، أو يُمنع من عيش حياة كاملة، وكما أكدت هيئة الخدمات الصحية الوطنية أنه "مثل أي شخص آخر، لدى المصابين بالتوحد جوانب يجيدونها وجوانب أخرى يجدون صعوبة في التعامل معها"، وفي اليوم العالمي للتوحد نستعرض في هذا التقرير مشاهير عالميين مصابين بالتوحد، ورغم ذلك استطاعوا أن يسلكوا طريق النجاح.

كلوي هايدن

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تم تشخيص إصابة الممثلة الأسترالية كلوي هايدن، 27 عاماً، نجمة فرقة Heartbreak High، بالتوحد في سن 13 عاماً، كما تم تشخيصها باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في سن 22 عاماً، ومنذ ظهورها تحت الأضواء، أصبحت هذه الشابة من أبرز المدافعين عن حقوق ذوي الإعاقة وحقوق المرأة.

وفي حديثٍ سابقٍ لها عن كونها مصابة بالتوحد، قالت: "لقد جعلني التوحد أشعر وكأنني، كنت على كوكب، غريبةً، والآن أشارك حقيقة التنوع العصبي في برنامج ناجح على Netflix".

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أنتوني هوبكنز

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أعلن الفنان العالمي أنتوني هوبكنز، البالغ من العمر 86 عاماً، والذي يُعد ضمن أساطير هوليوود، نظراً لمسيرته الفنية المليئة بأفلام أيقونية، عن تشخيص إصابته بالتوحد في عام 2017، وكشف النجم العالمي أنه تم تشخيص إصابته بالتوحد في عام 2014، أي في السبعينيات من عمره.

وقال الممثل حينها إن إصابته بالطيف التوحدي كان لها أثر إيجابي على مسيرته المهنية، وقد صرّح ذات مرة: "أنظر إلى الناس بشكلٍ مختلف تماماً، أحب تحليل الشخصيات وتفسيرها"، كما سلط الضوء أيضاً على تشخيصات مرض التوحد المتأخرة.

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تايلان غرانت

الممثل الشاب تايلان غرانت، البالغ من العمر 23 عاماً، صنع التاريخ باعتباره أول ممثل ذا بشرة سمراء مُصاباً بالتوحد، يجسد شخصية مصابة بالتوحد في مسلسل تلفزيوني رئيسي (Phoenix Hathaway)، والذي حصل من خلاله على ترشيحات متعددة لجوائز عالمية.

وفي حديثه عن نشأته مع التوحد، قال الممثل: "الفنون والإعلام مسؤولان عن جزء كبير من تفقيه المجتمع عن التوحد، ولكن للأسف لا يحدث ذلك بشكلٍ كاف، ويظن الكبار أنهم يعرفون بالفعل الكثير عن التوحد، ولكن في الحقيقة هم لا يعرفون شيئاً، ودائماً ما يضعون مصابي التوحد في صورة نمطية، وهي أن يكون شخص لا يتواصل بالعين، ولا يتكلم، ويمتلك موهبةً عبقريةً، وفي هذه اللحظات أريد أن أصرخ (لسنا جميعاً سواء)".

كورتني لوف

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كورتني ميشيل لوف، المغنية، وعازفة الغيتار، وكاتبة الأغاني، والممثلة الأمريكية، التي كانت من أبرز نجوم موسيقى الروك في التسعينيات، تم تشخيصها بالتوحد عندما كانت طفلة صغيرة.

وفي عام 1994، صرّحت النجمة البالغة من العُمر 60 عاماً: "أريد أن أتحدث عن سبب انطوائيتي، لقد شُخّصتُ بالتوحد في سن مبكرة، لم أكن أتكلم حينها، ثمّ تطوّرت حالتي الصحية، وكانت زيارتي الأولى لطبيب نفسي عندما كنت في الثالثة من عمري تقريباً".

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تالولا بروس ويليس

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كشفت تالولا ويليس، النجمة والمؤثرة الشابة البالغة من العمر 30 عاماً، عن تشخيص إصابتها بالتوحد في منشور على إنستغرام في مارس 2024، وشاركت تالولا مقطع فيديو قديماً لها ولوالدها، بروس ويليس، على السجادة الحمراء، عندما كانت طفلة، وقالت مازحة كيف يمكن إخبار العالم أنك مصاب بالتوحد دون التحدث.

في المقطع، تظهر تالولا وهي تفرك رأس والدها مراراً وتكراراً وهو يبتسم للكاميرات، وفي التعليقات أسفل المنشور، تحدثت عن تشخيصها، وشاركت كيف اكتشفت إصابتها بالتوحد كشخص بالغ، وقالت: "هذه هي المرة الأولى التي أشارك فيها علناً تشخيصي، اكتشفت ذلك هذا الصيف، وقد غيّر ذلك حياتي".

المغنية سيا

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تحدثت أيقونة البوب سيا، البالغة من العمر 49 عاماً، عن تشخيص إصابتها بالتوحد، منذ فترة قريبة، وذلك أثناء استضافتها في بودكاست Rob Has A Podcast، وقالت: "أنا مصابة بالتوحد ".

على الرغم من أن سيا لم تُفصِح عن موعد تشخيصها بالتوحد تحديداً، إلا أنها لمّحت إلى أن هذا تطور حديث، وقالت: "طوال 45 عاماً، كنتُ أقول لنفسي يوجد شيء خطأ لا أفهمه، ولم أستعد ذاتي تماماً إلا في العامين الماضيين"، وأضافت: "إن معرفة نوع التوحد المصابة به ساعدني على عيش حياة أكثر أصالة".

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كريستين ماكغينيس

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كريستين ماكغينيس، عارضة أزياء شهيرة ونجمة تلفزيون الواقع وملكة الجمال السابقة، البالغة من العمر 37 عاماً، والتي ظهرت في برنامج الواقع "ربات البيوت الحقيقيات في تشيشاير" الذي عُرض بين عامي 2018 و2020، في عام 2021، شاركت في فيلم وثائقي على قناة BBC إلى جانب زوجها آنذاك بادي لرفع مستوى الوعي حول مرض التوحد.

وفي حديثها عن تشخيص إصابتها بالتوحد في مرحلة البلوغ، قالت كريستين ماكغينيس في سيرتها الذاتية إن الأمر كان عاطفياً ولكنه مريح، وفي فيلم وثائقي لاحق عن تجربتها، بعنوان "كشف مرض التوحد "، قالت كريستين إن تشخيص حالتها ساعدها على فهم "لماذا أنا بالطريقة التي أنا عليها".

بسبب تشخيصها، وفهمها العميق لذاتها، أنهت كريستين زواجها من المذيع بادي ماكغينيس، قالت آنذاك: "بصفتي امرأة مصابة بالتوحد، أحب أن أبقى حيث أشعر بالراحة، وأحب أن تبقى الأمور على حالها، أعلم أنني بقيت في مكان ربما كنت أشعر فيه بالتعاسة لأنه كان آمناً، ولا أحب التغيير".

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وينتوورث ميلر

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تم تشخيص إصابة نجم مسلسل Prison Break، وينتوورث ميلر، البالغ من العمر 52 عاماً، بالتوحد أثناء جائحة فيروس كورونا، وتوجه إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليتحدث عن هذا الأمر لمعجبيه، وقال: "لا أعرف ما يكفي عن التوحد، ويبدو أن عملي حالياً يُطور فهمي له، وأنا الآن أعيد النظر في خمسة عقود بحياتي من منظور جديد".

ولتحقيق هذه الغاية، قال إنه يعتزم التوجه إلى مجتمع التوحد طلباً للمعرفة أكثر، ويأمل أن يُوصل صوته، وتابع: "لطالما كان مجتمع التوحد محلّ نقاش وحوار بالنسبة لي، والآن أستطيع أن أقول إنني مصاب بالتوحد ولم أكن أعرف ذلك من قبل".

الجدير بالذكر أن الممثل علّق أيضاً على صعوبة تلقي التشخيص، ويعود ذلك جزئياً إلى كونه بالغاً وليس طفلاً، وقال: "يصادف هذا الخريف مرور عام على تلقي تشخيصي غير الرسمي بالتوحد، سبقه تشخيص ذاتي، ثم تشخيص رسمي، لقد كانت رحلة طويلة لأنني رجل في منتصف العمر، ولستُ طفلاً في الخامسة من عمره".

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