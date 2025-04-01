نجل أحمد السقا يتحدّى ويردّ على منتقدي موهبته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بالتزامن مع الهجوم العنيف الذي تعرّض له الممثل ياسين، ابن النجم أحمد السقا بسبب أدائه التمثيلي في مسلسل “سيد الناس” الذي عُرض في موسم رمضان لهذا العام، باعتبار أنه دخل مجال الفن بوساطة من والده، ردّ الفنان الشاب على الانتقادات التي تطاوله بمنشور عبر “إنستغرام”…

ووجّه ياسين التهنئة بعيد الفطر السعيد، وكتب في المنشور: “أنا كنت أرغب في نشر هذا البوست منذ فترة، لكن كنت أفكر فيما أكتبه. هناك أشخاص زعلوا من منشور نشرته منذ أيام واتهجمت عليه كتير، وللأسف، هناك من زعل مني، واللي في بالي دول بعتذر لهم لأن في ناس فعلاً بتنتقد باحترام حتى لو الدور مكنش كبير ومش مفهوم أوي من الجمهور”.

وأضاف: “أنا متقبل ده تماماً وداخل المسلسل وعارف ده وفيه الحمد لله اللي فهموا الدور واللهجة والكلام المكسّر ده عشان “طارق” عايش طول عمره في لندن، الأغلبيه من الناس اللي هما فاكرين نفسهم نقاد كانوا بيستخدموا الشتايم وبيتنمّروا وبيجيبوا سيرة والدي ووالدتي بس لأن والدي هو أحمد السقا”.

واختتم ياسين منشوره قائلاً: “في ناس مجرد إن ده والدي وليه ناس مش بتحبه شخصياً لازم يشتموني ويجيبه سيرة الأم والأب وحتى يدعوا عليا بالموت وكان في كتير منهم. أحب أقول للمحترمين إني بعتذر على المنشور اللي نشرته بتاع الأسد وده مش موجّه ليكم أبداً… وللحاقدين… ربنا يهديكم وأنا هنجح وهتشوفوا إن اللي خلّف مامتش”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع منشور النجم الشاب، وعبّروا عن محبّتهم الكبيرة له ولوالده، مؤكدين على تمتّعه بالموهبة.