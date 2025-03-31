شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الأكثر شهرة على منصة watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز، قائمة الأكثر شهرة على منصة watch it، وعرضت الحلقة الأخيرة من المسلسل أمس الأحد على قناة dmc.

وخلال الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل وتقابل حبيب، اكتشفت ليل (ياسمين عبد العزيز) أن إجلال (أنوشكا) هى التي تسببت في إجهاضها عمدا وذلك خلال أحداث الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل وتقابل حبيب، وذلك بعدما جاءت لها الممرضة التي كانت في عيادة الطبيب الذي استعانت به إجلال للمتابعة معه أثناء حمل ليل من يوسف (خالد سليم).

وكشفت الممرضة أن حماتها إجلال هى التي حرضت الطبيب على اعطائها حقنة للاجهاض، وأنها جاءت إليها والاعتراف بذلك بسبب تأنيب الضمير، لتذهب ليل إلى الفيلا وتنفعل على اجلال ويوسف في وجود فارس الذي اندهش وبعدما تأكد أن ذلك حدث بالفعل أكد لعائلته أنه قرر اختار ليل على حساب العائلة.

تدور أحداث مسلسل وتقابل حبيب حول "ليل" سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها لها والزواج عليها، فتنفصل عنه، وفى نفس الوقت تخوض قصة حب شائكة، فتعيش بعد ذلك في صراعات عاطفية، كما تكتشف العديد من الأسرار عن عائلة طليقها تجعلها تدخل في معركة صعبة.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.