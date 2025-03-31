  نيكول سابا عن دورها في مسلسل وتقابل حبيب: مغامرة جريئة 

نيكول سابا: شخصية رقية العسكري استفزتني

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قصة مسلسل " وتقابل حبيب"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 مارس 2025 02:55 مساءً - وقعت الفنانة نيكول سابا، في غرام شخصية "رقية العسكري" التي قدمتها خلال أحداث مسلسل " وتقابل حبيب"، وذلك رغم صعوبة تقديمها، لافتة إلى أن تقمصها لهذا الدور كان بمثابة مغامرة وصفتها بـ الجريئة .ووثقت نيكول سابا، رأيها في شخصية " رقية العسكري، عبر منشور كتبته بصفحتها الرسمية بـ " انستغرام"، مرفقاً به مجموعة صور من مشاهد قتلها علي يد "يوسف أبو العزم" الفنان خالد سليم، وعلقت بالقول " ومن الحب ما قتل كده انتهى مصير رقية العسكري، الست الجبروت الي خدت مني كل طاقتي وتعبتني واستفزتني وفي نفس الوقت عجبتني لدرجة خلتني اعيشها واجسدها بكل تفاصيلها ووصلتني اكرّه الناس فيا..وده كان سيف دو حدّين..واعترف انها مغامرة جريئة.. اني اوصل الشخصية على حساب كره الناس لي.. "مش سهلة.. بس مستاهلة".وأضافت " يا رب تكونوا استمتعوا معانا وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم واشوفكم دايماً باعمال تنال اعجابكم واعدكم المرة الجاية حتدعولي في كل كومنتاتكم بالخير والحب وليس الشر والكره واستروا ما شفتوا مننا".يمكنكم قراءة ... إنجي كيوان لـ الخليج 365: واجهت صعوبة مع كاريمان في وتقابل حبيب وأحلم بتقديم أدوار ذات بعد إنسانيوتدور أحداث مسلسل " وتقابل حبيب" حول شخصية "ليل الحسيني" وتجسد شخصيتها ياسمين عبد العزيز، التي تعيش حياة هادئة مع زوجها "يوسف"، ويجسده النجم خالد سليم، وهو رجل أعمال، لكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، حيث تكتشف "ليل"، بشكل مفاجئ، أن زوجها متزوج سراً من امرأة أخرى تدعى "رقية العسكري"، وتجسد شخصيتها نيكول سابا، وتدخل بعدها "ليل" في صدمة شديدة بعد معرفتها أن جميع أفراد العائلة كانوا على علم بالزواج الثاني لزوجها إلا هي، فتقرر الانفصال والابتعاد بشكل مباشر، في محاولة لاستعادة كرامتها رغم وجود مبررات بأن هذا الزواج الثاني كان من أجل حل أزمة مالية واجهتها شركة العائلة، وتبحث ليل عن علاقة حب جديدة، لكنها تتورط في صراعات مختلفة لم تكن تتوقعها، وتتغير معها حياتها تدريجيًا.ويضم المسلسل عدد آخر من النجوم وهم أنوشكا، بسنت شوقى، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».