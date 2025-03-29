شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 29.. إجلال تنفذ مخطط الإيقاع بين ليل وأختها والان مع تفاصيل الخبر

ذهبت إجلال (أنوشكا) إلى استراحة ليل (ياسمين عبد العزيز) في الفيلا خلال الحلقة الـ 29 من مسلسل وتقابل حبيب، الذي يعرض ضمن موسم رمضان 2025، وتطلب الحديث معها في موضوع مهم، وتخبرها بأنها جاءت حتلى تلحقها قبل أن يتورط الجميع، وتكشف أن فارس (كريم فهمى) من حق الزواج وتكون له زوجه وأم لابنه، وتخبر أن قصة حب فارس وكاريمان (إنجي كيوان) تواجه صعوبات بسبب فرح (بسنت شوقي)

تطلب إجلال من ليل، أن تقنع أختها فرح بالابتعاد عن فارس حتى لا تحدث مشاكل في العائلة وحتى تفتح ليل صفحة جديدة معهم، ويأتي حديث إجلال مع ليل بغرض الإيقاع بين ليل وفرح وفارس حتى تفسد علاقتهما، خاصة أن فرح تحب فارس وفى نفس الوقت لا تعرف أن أختها ليل تحبه، وهذه الطريقة اتفقت معها رقية عليها.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 29

وشهدت الحلقة 29 العديد من التطورات المثيرة والمشوقة، حيث كشف موسى ابن عم شهد (منة عرفة) لوالدها منصور (حمدى هيكل) أنه شاهد شهد مع حازم أبو العزم (محمود ياسين جونيور) وضحك عليها بعدما وعدها بالزواج، ويؤكد أنه صورهما فيديو وأن الوقت جاء للحصول على حق شهد وحق منصور الذى ضيعه طوال فترة خدمته لهذه العائلة.

يشعل موسى النيران في تفكير عمه بما حدث لابنته شهد وأن عليه التدخل والحصول على حقها من عائلة أبو العزم، ليدخل مباشر ويعنف ابنته شهد التي تخبره بأن حازم ضحك عليها أنه يحبها ويريد الزواج منها وكان يضغط عليها طوال الوقت بالخروج معه، وأن ما حدث كان غصب عنها وأنها خافت من الإفصاح عن ما حدث ليصفعها والدها لأنه يرى أن هذا حدث برضاها.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.



شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025