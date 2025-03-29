شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يكرم النجمة لوسي بعد نجاحها الكبير فى مسلسل فهد البطل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم ”الخليج 365” النجمة لوسي بعد النجاح الكبير الذي حققته مؤخرا بشخصية "فايزة الشبح"، التي قدمتها خلال مسلسل فهد البطل، الذي يعرض حاليا وينافس ضمن ماراثون دراما رمضان 2025، وذلك بحضور الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365، والتي منحتها درع الموقع، إلى جانب تواجد الزملاء في قسم الفن.

وتحدثت لوسي خلال الندوة التي أقيمت عقب تكريمها في الخليج 365 عن أبرز كواليس وتفاصيل شخصية فايزة الشبح، وأعربت عن سعادتها الشديدة بالتعاون مع النجم أحمد العوضي خلال أحداث العمل، مشيرة إلى أنها كانت تتعلم على المصطلحات الشخصية وشرحها منه.

كما تطرقت خلال الحديث إلى أبرز الصعوبات التى واجههتها خلال العمل، فضلا عن كواليس دخولها المستشفى ومكوثها بداخلها لكثر من 10 أيام، وتفاصيل الأزمة الصحية التي ألمت بها في ذلك الوقت، نافية أن يكون مرضها بسبب التصوير في محاجر الرخام كما أشيع من قبل.

مسلسل فهد البطل من بطولة أحمد العوضى، ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، كارولين عزمي، لوسي، حمزة العيلى، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، عايدة فهمي، عزت زين، مجدي بدر، محمد مهران، زينة منصور، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

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تكريم لوسي



ندوة تكريم لوسي



النجمة لوسي وتكريمها في الخليج 365



ندوة تكريم النجمة لوسي



تكريم لوسي



تكريم لوسي



النجمة لوسي وتكريمها في الخليج 365