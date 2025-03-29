شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عايشة الدور الحلقة 14.. خناقة بين نسمة وسالى بسبب عايشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت نسمة " أميرة أديب" خلال أحداث الحلقة الرابعة عشر، من مسلسل عايشة الدور، والذى يعرض على قناة ON، فى خناقة مع سالى بسبب فضحها لعائشة " دنيا سمير غانم فى الجامعة و أنها أنانية و لا تحب غير نفسها، وذهبت سالى للأعتذار إلى دكتور تيسير " ليلى عزب العرب " أنها كانت وراء صفحة الفضائح فى الجامعة وطلبت منها غلقها.



تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، و أحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

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