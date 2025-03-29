شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بسيم: شخصية عوف فى حكيم باشا كانت تحدياً كبيراً والعمل مع مصطفى شعبان إضافة استثنائية لمسيرتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان الشاب أحمد بسيم، خلال المارثون الرمضاني، في مسلسل حكيم باشا، حيث يقدم دور عوف، واستطاع أن يحقق نجاح كبير من خلال مشاهده في المسلسل، وفي تصريح خاص لليوم السابع كشف بسيم عن ترشيحه للدور حيث قال:ترشيحي لهذا الدور، كان من قِبَل الأستاذ عمرو الدرديري، المشرف العام على العمل.، له فضل كبير عليّ في هذا الاختيار، وأنا ممتن له للغاية، وأرجو أن أكون قد كنت عند حسن ظنه، وشخصية عوف تعد شخصية معقدة للغاية، تتسم بالكثير من التحولات والصراعات الداخلية، فهو شاب يتيم، فقد والديه في سن صغيرة، وتولى تربيته ابن عمه “حكيم”، ورغم اعتراضه على تصرفات “حكيم” في بعض الأحيان، إلا أنه يكنّ له حباً كبيراً.

وتابع بسيم: وظهرت العلاقة بينهما في مشاهد عديدة، مثل لحظة القبض على “حكيم”، حيث ظهر تأثر “عوف” وحزنه العميق. بمرور الوقت، أدرك “عوف” أن قسوة “حكيم” عليه لم تكن سوى من أجل مصلحته، أما عن أصعب المشاهد بالنسبة لي، فكان مشهد اتخاذ قرار قتل “ياسين”، فكان هناك مشاعر متضاربة بين كرهه لـ”ياسين” لأنه جاء ليأخذ تعبهم وشقاءهم، وبين عدم قدرته على تنفيذ القتل، كانت تحدياً تمثيلياً كبيراً، فحاولت بكل طاقتي أن أعبر عن تلك الصراعات بصدق وأمانة.

وعن كواليس العمل مع الفنانين مصطفى شعبان وفتوح أحمد قال: تعد هذه التجربة الثالثة لي مع الأستاذ مصطفى شعبان، وكان أبرز تعاون بيننا في مسلسل “بابا المجال”.، وأكنّ له تقديراً كبيراً، فهو متعاون مع الجميع، ودائماً ما يبذل جهده لدعم زملائه، حتى في مشاهدهم الخاصة، هو فنان مجتهد ومثابر، ودائماً ما يستعد لأدواره بعناية، أما عن العمل مع الفنان القدير فتوح أحمد، فقد كان تجربة ممتعة للغاية، هو شخص مميز وفنان عظيم، والعمل معه يجعلني أشعر بالارتياح والسعادة.

وكشف بسيم أنه لم يكن يتوقع ردود الأفعال حول دوره وقال: لم أكن أتوقع كل هذه الردود الإيجابية من الجمهورونحن نجتهد ونبذل قصارى جهدنا، لكن النجاح في النهاية هو فضل من الله، كما كشف أنه يحب التمثيب بكل أشكاله، لكنه يميل إلى الكوميديا بشكل أكبر، لأنها تمنحه الفرصة لإسعاد الناس، ورسم الإبتسامة على وجوهم، مع ذلك لا يتردد في تقديم أدوار درامية، إذا جاءته الفرصة، ويتعامل مع التمثيل بشغف كبير.

وأكد أحمد بسيم أن إتقانه للهجة الصعيدية كان نتيجة مذاكرة متواصلة ودعم كبير من الأستاذ محمود عفت، مصحح اللهجة، الذي لم يتركهم لحظة واحدة دون توجيه. كما أن طفولته في بيئة ريفية ساعدته على استيعاب اللهجة بشكل جيد، كما أكد أنه يتمنى أن يقدم أدواراً مؤثرة تعكس قيم مجتمعنا وتليق بالجمهور.

وفي النهاية أود ن أتوجه بالشكر بشكل خاص للمخرج أحمد خالد أمين، ليس فقط على إخلاصه واحترافيته العالية، ولكن أيضاً على طاقته الإيجابية وحبه الكبير لكل أفراد فريق العمل. كذلك، أوجه شكري لفريق الإنتاج على تعبهم الكبير وتوفير كل السبل التي جعلت هذا العمل يظهر بصورة تليق بالجمهور، لا يمكنني أيضاً أن أنسى فريق التصوير المتميز للغاية باحترافيته الكبيرة، وفريق الديكور الذي أبدع في تقديم ديكورات أنيقة وغنية بالتفاصيل.

أبطال مسلسل حكيم باشا



مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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