إلهام شاهين تشكر محمد سامي بعد دورها في "سيد الناس" وتوجه له هذه الرسالة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية إلهام شاهين مجموعة منالصور مع متابعيها عبر حسابها الخاص، جمعتها بالمخرج المصري محمد سامي، و وجهت له رسالة حب و شكر وتقدير بأن ان غختار لها دور مختلف و صعب في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "سيد الناس"، كما و شكرته على كل الأعمال التي قدمها ومتمنيةً له التوفيق وذلك بعد قرارا الإعتزال الذي إتخذه مؤخراً، و علق على المنشور بالقول: "أخى الجميل و صديقى الجدع و إبنى الغالى .

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. المخرج الرائع محمد سامى .. سعدت جدا جدا بالعمل معك فى مسلسل سيد الناس .. شكرا لإختيارى فى دور جديد مختلف تماما بالنسبه لى .. شخصية إعتماد الهوارى علامه مميزة لها بصمتها فى مسيرتى الفنيه .. صحيح إنها شخصيه مستفزة و حاقده و غلاويه و شريرة و شلق و صوتها عالى و مزعجه .. و هذا هو التحدى .. تقديمى فى دور يعتبر مغامرة .. و قد تفاجأ به الجمهور .. و طبعا إعتماد لازم تتكره .. و أعتبر ده نجاح لتقديمى للشخصية .. أنا بشكرك على مجهودك و تعبك و إهتمامك بكل التفاصيل .. و أنا شاهده على المجهود الجبار لتجهيز العمل فى موعده .. و إنك كنت لاتنام أكتر من ساعتين تلاته .. و باقى اليوم شغل بلا لحظة هدوء أو راحه .. و أكيد إنت محتاج لأجازة و هدنه تلتقط فيها أنفاسك .. و أنا واثقه إنك ستعود لنا بعدها بعمل جديد و قوى لأنك تعودت على النجاح الكبير .. و ماشاءالله أعمالك هى الأكثر مشاهده فى رمضان .. ترتيبهم الأول و الثانى على منصة شاهد سواء على مستوى مصر أو على مستوى العالم .. أتمنى لك النجاح و التألق دائما .. و حقيقى من كل قلبى هتوحشنى جدا فنيا و إنسانيا .. و فى إنتظارك قريبا يا فنان يا جميل .. و ربنا يجمعنا دايما على كل خير".

