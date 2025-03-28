شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 28.. كيف سينتقم يوسف ورقية من فارس؟ والان مع تفاصيل الخبر

انتهت الحلقة الـ27 من مسلسل وتقابل حبيب، بتخطيط يوسف (خالد سليم) وزوجته رقية العسكرى (نيكول سابا) على كيفية الانتقام من فارس (كريم فهمى) وعقابه على ما فعله معهما طوال الفترة الماضية، وخاصة بعدما اكتشف يوسف علاقة فارس بطليقته ليل (ياسمين عبد العزيز) وشكه أن تكون هذه العلاقة قبل طلاقه منها.

ومن المقرر أن تكشف الحلقة الـ 28 التي تعرض مساء اليوم الجمعة عن الطريقة التي سينتقم بها يوسف من فارس والتي تخطط لها رقية العسكرى التى ترغب في الأساس من إيذاء ليل طوال الوقت، فهل سينتقم يوسف بالفعل من فارس؟ وكيف سيدافع فارس عن نفسه إذا تم اتهامه بأنه كان على علاقة بليل قبل طلاقها من شقيقه يوسف؟.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 27

شهدت الحلقة 27 من مسلسل وتقابل حبيب، لقاء جمع بين ليل (ياسمين عبد العزيز) وفارس (كريم فهمى)، حيث تنقل ليل مشاعر الحيرة والقلق لديها من علاقتهما التي قد يكون مكتوب عليها الفشل بسبب الظروف والصراعات المحيطة بهما، خصوصا عائلة فارس التي تحاول بكل الطرق تدميرها، ولكن فارس يؤكد على تمسكه بها في كل الأحوال وأنه طالما هي معه سيفعل كل شيء من أجلها.

في الوقت الذى يتواجد فيه ليل وفارس في سيارته، يظهر يوسف (خالد سلين) ويراقبهما من بعيد ويشاهدهما سوياً، ويعود يوسف إلى المنزل ويخبر رقية أنه تأكد من وجود علاقة بين أخيه فارس وليل، تنفعل رقية على يوسف لأنها ترى ما فعله يوسف من أجل طليقته ليل، ولكن يوسف يؤكد لرقية أنها لا تمثل له أي شيء، إلا أنه يريد معرفة هل هذه العلاقة منذ فترة أم مؤخراً.