عائلة الراحل محمّد رحيم تكشف عن مفاجأة في عيد الفطر… اقرأ التفاصيل

أعلنت عائلة الملحّن المصريّ الرّاحل محمّد رحيم عبر حسابه الرّسمي على “إنستغرام”، عن إطلاق أغنية “حبيبي”، الّتي سجلها قبل وفاته، كأوّل أغنية يتِم إطلاقها من ألبومه الجديد لعام ٢٠٢٥. ومن المقرّر إصدار الأغنية في أوّل أيّام عيد الفطر عبر قناته الرّسميّة على “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات وألحان محمّد رحيم ويشاركه غناءها على طريقة الدّيو الفنّانة نهال نبيل، فيما تولّى توزيعها خالد نبيل وأخرجتها نهال نبيل نفسها.

وكانت عائلة محمّد رحيم وخاصّة زوجته أنوسة كوتة، قد تعهّدت بالحفاظ على إرثه الفنّيّ وإطلاق أعماله الّتي لم تصدر بعد، إذ كانت البداية مع أغنيته “طول عمري نجمة” الّتي قدّمتها الفنّانة اللبنانيّة نانسي عجرم وحقّقت نجاحًا كبيرًا.

كما تحرص عائلة الملحّن المصريّ الرّاحل على تشغيل صفحته الخاصّة على “إنستغرام” بشكل مستمرّ من خلال إعادة نشر أعماله السّابقة وتسليط الضّوء على تعاوناته مع أبرز نجوم الوطن العربيّ إلى جانب مشاركة تفاعلات جمهوره وتعليقاته على أعماله النّاجحة.

يُذكر أنّ أرملة الملحّن الرّاحل محمّد رحيم، مدرّبة الأسود أنوسة كوتة، كانت قد كشفت عن وجود مجموعة كبيرة من أعماله لم ترَ النّور بعد، مشيرةً إلى أنّه سيتِمّ إطلاقها خلال الفترة المقبلة، بالتّعاون مع نخبة من كبار الفنّانين، بينهم عمرو دياب، تامر حسني، محمّد منير، محمّد محيي، إليسّا، محمّد حماقي وغيرهم.

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نشير أنّ الملحّن محمّد رحيم توفّي في نوفمبر الماضي عن عمر ناهز الخمسة والأربعين عامًا، وكانت وفاته مفاجأة شكّلت صدمة للوسط الفنّيّ المصريّ والعربيّ.