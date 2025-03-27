"فيلم أو كلوك" يعلن قائمة الأفلام المتنافسة في دورته الخامسة بمشاركة 16 فيلمًا من 11 دولة

ميرنا وليد - بيروت - أعلن مهرجان فيلم أو كلوك عن قائمة الأفلام المشاركة في مسابقة الأفلام القصيرة ضمن دورته الخامسة، والتي ستُعرض لأول مرة بالتزامن في 11 دولة، من بينها مصر، ما يعكس التوسع اللافت للمهرجان هذا العام.



وقد تم اختيار 16 فيلمًا من بين 227 فيلمًا مسجلًا عبر منصة المهرجان، وهو الرقم الأكبر منذ تأسيسه، ما يعكس تنامي ثقة صناع السينما به وازدياد الإقبال الدولي.

تشمل قائمة الأفلام المتنافسة أعمالًا روائية ووثائقية من مصر، رومانيا، أوكرانيا، بولندا، المجر، مولدوفا، اليونان، ليتوانيا، جنوب إفريقيا، وبلغاريا، من بينها فيلمان مصريان هما: "أمانة البحر" للمخرجة هند سهيل، و"مدينة بلا حب" للمخرج مصطفى جيربي.

وقال الناقد السينمائي أندرو محسن، ممثل المهرجان في مصر، إن الأفلام المصرية شكّلت النسبة الأعلى من المشاركات بـ 62 فيلمًا، ما يعكس حجم الاهتمام الكبير من صُنّاع السينما المصريين بهذا الحدث الفني.

من جانبها، عبّرت ميرونا رادو، مؤسسة ومديرة المهرجان، عن سعادتها باستمرار العروض في مصر للعام الخامس على التوالي، واحتفالها هذا العام بالتعاون الأول مع جزويت القاهرة، حيث ستقام العروض في مسرح ستوديو ناصبيان.

وتتنافس الأفلام على جائزتين بقيمة 1000 دولار لكل منهما: جائزة الجمهور وجائزة لجنة التحكيم، والتي تضم هذا العام كلاً من:

المنتج المصري محمد تيمور (منتج فيلم "ستاشر"، الحاصل على السعفة الذهبية).

مديرة التصوير المجرية إستر شيبيلي (مشاركة في أعمال عُرضت بمهرجان كان).

المخرج الروماني بوجدان موريشانو (الفائز مؤخرًا بجائزة الهرم الذهبي عن فيلمه "السنة الجديدة التي لم تأتِ أبدًا").

الحدث يُعد منصة دولية فريدة لتقديم تجارب سينمائية قصيرة من مختلف أنحاء العالم، ويتوقع أن يستقطب جمهورًا متنوعًا من عشاق السينما المستقلة.