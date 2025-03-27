"مايفراند".. عرض أول مميز يجمع ممثلي الكوميديا والدراما المغربية

ميرنا وليد - بيروت - شهدت سينما ميغاراما، مساء الأربعاء 26 مارس/ آذار، عرضًا خاصًا ومميزًا لفيلم "مايفراند"، أحدث الأعمال الكوميدية للفنان المغربي يسار لمغاري، وسط حضور لافت لعدد من الفنانين والإعلاميين وصناع المحتوى، إلى جانب رياضيين وشخصيات مؤثرة في الساحة الفنية المغربية.



الفيلم الذي أخرجه رؤوف الصباحي وأنتجته شركتا Cine Work وWork Event بقيادة المنتج أحمد بن لامين، يمزج بين الكوميديا والدراما في قالب جديد يطرح رؤية مبتكرة حول الصداقة والعلاقات الإنسانية، وينتظر أن يُعرض رسميًا في القاعات السينمائية خلال عطلة عيد الفطر.

يضم الفيلم طاقمًا تمثيليًا من أبرز نجوم الشاشة المغربية، من بينهم: يسار، عبد الإله عاجل، طارق البخاري، رفيق بوبكر، جميلة الهوني، المهدي فولان، أيوب أبو النصر، إسراء بنكرارة، وداد المنيعي، وزهور السليماني.

تميز العرض الخاص بأجواء حماسية وتفاعل كبير بين الحضور وصنّاع الفيلم، حيث أعرب المشاركون عن إعجابهم بالتجربة السينمائية التي جمعت بين الترفيه والرسائل الاجتماعية في إطار عائلي هادف. الفنانة إسراء بنكرارة تحدثت عن متعة العمل مع خالها يسار، ووصفت التجربة بـ"الاستثنائية"، بينما عبّرت وداد المنيعي عن فخرها بأول تجربة سينمائية لها. أما رفيق بوبكر، فأكد أن الأجواء المرحة في التصوير انعكست بوضوح على جودة العمل.

من جهته، شدد يسار على أن "مايفراند" ليس مجرد فيلم للضحك، بل هو احتفاء بالعلاقات الإنسانية من زاوية مغايرة، مؤكدًا أن العمل موجه لكل أفراد العائلة. كما أعرب المخرج رؤوف الصباحي عن أمله في أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور، مشيرًا إلى أنه يقدم نكهة كوميدية مغربية جديدة.

ومع اقتراب موعد عرضه الرسمي، يترقب عشاق السينما المغربية هذا العمل الواعد الذي نال إشادات واسعة في عرضه الأول.