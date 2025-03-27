ديوانية القلم الذهبي تستعرض “نجاحات المسرح الجماهيري”

أقامت ديوانية القلم الذهبي لقاءها الأسبوعي مساء أمس (الأربعاء) بعنوان “نجاحات المسرح الجماهيري”، بحضور عدد من المسرحيين والمثقفين، حيث تناول النقاش أبرز محطات المسرح السعودي الجماهيري وتطوراته.

وتطرق المشاركون إلى الجهود المبذولة لدعم المسرح، مشيدين بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للترفيه من خلال تفعيل المسرح الجماهيري الناجح في موسم الرياض والمواسم الأخرى، مؤكدين في الوقت نفسه أن هذا التوجه سيسهم في بناء جيل جديد من المسرحيين المؤهلين.

من جهة أخرى أكد الضيوف على مقومات نجاح المسرح الجماهيري في تجربة موسم الرياض التي تألق فيها المسرح السعودي والعربي والعالمي مؤكدين على أن البدء بتأسيس بنية تحتية واستقطاب النجوم والطرح التسويقي الفعال ساهم بتكون تجربة جماهيرية مميزة عربيا.

وأشاد الجميع بما تقوم به ديوانية القلم الذهبي من دور مؤثر باجتماع الأجيال المبدعة من كل القطاعات الثقافية في لقاءات يومية أصبح لها صدى كبير وفعال وأصبحت الديوانية مستهدفة من الأدباء والمثقفين في وقت قصير من خلال توفيرها لفرصة الحوار المهني وتجسير العلاقة بين الفنانين والأدباء والمنتجين والناشرين والإعلاميين استحقت به أن تحقق رضا عدد كبير من زوارها.

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واختُتم النقاش بالدعوة إلى أهمية حضور العائلة للمسرح، كونه يسهم في نشر ثقافة المسرح ويشجع العروض التي تنعكس إيجابيا على القيم الوطنية والاجتماعية.