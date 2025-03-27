 إنجي كيوان لـ الخليج 365: واجهت صعوبة مع كاريمان في وتقابل حبيب وأحلم بتقديم أدوار ذات بعد إنساني



كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 مارس 2025 01:24 مساءً - توهجت النجمة إنجي كيوان في موسم دراما رمضان الحالي، إذ جسدت في مسلسلي "سيد الناس" و"وتقابل حبيب"، شخصيتين مختلفتين وهما "راجية" و "كاريمان"، حيث تعيش كل منهما تجربة الحب من طرف واحد، إلا أن كل تجربة حملت طابعًا مختلفًا وتحديات خاصة بها، وفي حوارها مع كاميرا " الخليج 365" كشفت عن الفرق بين التجربتين ، إلى جانب الحلم الفني الذي تسعى لتحقيقه وهو تجسيد شخصية لها عمق إنساني.

صفة مشتركة

أما الصفة المشتركة في الشخصيات التي لعبتها الفنانة إنجي كيوان بمسلسلي "سيد الناس" و "وتقابل حبيب"، هي الحب من طرف واحد، وتعليقاً على هذا الأمر، قالت إن الصعب بالنسبة لها كان من خلال شخصية "كاريمان" التي قدمتها في مسلسل "وتقابل حبيب"، لحرصها الشديد على عدم فهم جمهور العمل لتصرفاتها بطريقة خاطئة، مكملة " مكنتش عايزة حد يفتكر اني بسرق شخص من شخص آخر".

ونوهت على أن انجذابها لشخصية "فارس" (الفنان كريم فهمي) في مسلسل "وتقابل حبيب" جاء من منطلق إعجابها به وليس من منطلق حبها له بالمعنى المفهوم "الحب بجنون"، وذلك بسبب الطريقة التي اتبعها في تعامله معها.

ونوهت في حديثها بأنه سواء في شخصية "كاريمان" أو "راجية" التي قدمتها في مسلسل " سيد الناس" فإن اعجابها بشخص آخر، جاء بناءً على رد فعل أو طريقة جيدة في التعامل من الطرف الآخر.

وتابعت " في الشخصيتين كاريمان وراجية ، يصادف وقت قيامهما بشيء معين أن تجد كل منهما شخصًا معينًا وبسبب طريقته في التعامل تنجذبان له وليس أكتر ".

تركيبة راجية

وتميزت شخصية "راجية" في مسلسل "سيد الناس" بكونها تجمع ما بين "الولاء" والدهاء في نفس الوقت بحكم عملها في التشكيل العصابي التابع لـ "صديق الطويل"، وبسؤال إنجي كيوان حول تركيبة هذه الشخصية، أوضحت أنها لم تواجه أي صعوبة في تقديمها ، خاصة وأن شخصيتها في بداية الأحداث لم تكن معقدة، حيث كانت تدين بالولاء لصديقها وتؤدي عملها دون صراعات داخلية. لكن مع تطور الأحداث، انجذبت إلى "جارحي" الفنان عمرو سعد وحاولت التقرب منه، وحين رأت معاناته، شعرت بالتعاطف نحوه، ورغم أنها كانت تعمل ضمن عصابة تهدف فقط إلى تحقيق المكاسب المالية، فإنها لم تكن شخصية شريرة بطبيعتها.

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صعوبة كاريمان

وأشارت النجمة إنجي كيوان، بأن شخصية "كاريمان " في مسلسل "وتقابل حبيب" مثلت لها صعوبة مقارنة بشخصية "راجية" في "وتقابل حبيب"، موضحة أن سبب ذلك هو أن "كاريمان" هي شقيقة "رقية العسكري" التي تؤدي دورها الفنانة نيكول سابا، وهي شخصية حادة الطباع.

وأضافت: "بسبب مظهر الشخصية وخلفيتها القادمة من نيويورك، كان من السهل أن يتم تصنيفها بنفس الأسلوب الحاد الذي تتبعه شقيقتي في المسلسل، لذلك كان التحدي الأكبر هو أن تقنع للمشاهدين بأن شخصيتها ليست مكروهة، ولكن من دون الإفصاح عن ذلك بشكل مباشر.

وأكدت أن الدور تطلب منها تحكمًا دقيقًا في الأداء، مشيرة إلى أن الشخصية احتاجت إلى نبرة صوت محددة وهدوء مدروس لتعكس تعقيدها الداخلي.

واستطردت قائلة "الشخصية كانت محتاجة تون معين وهدوء معين كانت بالنسبالي أصعب".

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حلم منتظر

تحلم الفنانة إنجي كيوان بتقديم أدوار مختلفة تخرجها من إطار الشخصيات الشريرة، حيث تتمنى تجسيد شخصية امرأة مظلومة تحمل بُعدًا إنسانيًا عميقًا. وعند سؤالها عما إذا كانت قد وجدت ضالتها في شخصية راجية التي قدمتها في مسلسل "سيد الناس"، أكدت أن الدور حقق لها جزءًا صغيرًا من هذا الحلم، قائلة: "لم يمنحني العمل المساحة الكاملة التي أبحث عنها، لكنه أتاح لي فرصة تقديم شخصية تختلف نسبيًا عما قدمته سابقًا.

وأضافت كيوان: "أطمح لتقديم أدوار تتحدث إلى الناس، تطرح قضايا مهمة في مجتمعنا، وتساهم في تغيير حياة الأجيال القادمة. قدمت شيئًا من هذا الاتجاه في مسلسل مدرسة الروابي للبنات، لكنني أتطلع إلى دور أكبر يمنحني مساحة أوسع للتأثير والمعالجة الدرامية العميقة.

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