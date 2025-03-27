شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية الحلقة 11.. يوسف يعترف بتحرش وسام به: علمنى لعبة وحشة والان مع تفاصيل الخبر

شهد مسلسل لام شمسية الحلقة 11 اعتراف الطفل يوسف "علي البيلي" بتعرضه للتحرش من وسام "محمد شاهين"، حيث تقرب منه والده طارق "أحمد السعدني" بشكل كبير وفتح مجالا للنقاش معه، ليعترف له الطفل يوسف أن وسام قام بالتحرش به وعلمه لعبة وحشة لعبها هو مع ياسين شقيقه الصغير. وأكد يوسف لوالده أن نيللي "أمينة خليل" كانت صح في اتهامها لوسام بأنه من تحرش به.

فيما شهدت الحلقة 11 من مسلسل لام شمسية قيام وسام "محمد شاهين" بعرض المساعدة على طارق، أحمد السعدني، للوصول إلى المتحرش بابنه، حيث قال له إن يوسف أخبره أنه تعرض للتحرش، وأنه يريد من طارق ألا يتحدث مع يوسف حول الأمر حتى لا يخاف ويرفض البوح باسم المتحرش، وهو ما جعل طارق في حالة ذهول كونه على علم بأن وسام هو من تحرش بابنه يوسف.

كما شهد مسلسل لام شمسية الحلقة 11 إعلان سمية "فاتن السعيد" عن تعرضها للتحرش في عمر الـ 13 عاما، حيث كانت تتوقع أنها في حالة حب مع الشخص المتحرش بها، لكنها اكتشفت أنه كان يستغلها كطفلة ويتحرش بها، وهو في عمر الـ22 عاما.

وشهدت الحلقة اكتشاف صفاء الطوخي كذب ابنها وسام محمد شاهين عليها، حول ملابسات انتحار رباب يسرا اللوزي، حيث قالت لها حفيدتها ياسمينا العبد "زينة" إن والدها كان مستيقظا لحظة انتحار والدتها، وإنه كان يشاهد التليفزيون وقتها لتكتشف والدته أنه كذب عليها.

وشهدت الحلقة قيام وسام محمد شاهين بتبرئة نفسه، من واقعة تحرشه بالطفل يوسف، حيث علق على بوست ابنته زينة ياسمينا العبد التي تدعم فيه نيللي "أمينة خليل" في واقعة التحرش، حيث كتب أنه سيساعد نيللي وأنه فخور بدعم ابنته لنيللي في واقعة التحرش، وأنه سيحاول المساعدة للوصول للمتحرش.

يعرض مسلسل لام شمسية على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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