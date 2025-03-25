ماريا شريفير تتحدث لأول مرة عن خيانة أرنولد شوارزنيغر لها

ميرنا وليد - بيروت - في كتابها المرتقب "أنا ماريا"، تسرد الصحفية الأميركية ماريا شريفير تفاصيل انهيار حياتها بعد اكتشافها خيانة زوجها السابق أرنولد شوارزنيغر، وإنجابه طفلًا من مدبرة منزلهما، رغم زواج دام 25 عاماً، اعترف شوارزنيغر بالخيانة بعد مغادرته منصب حاكم كاليفورنيا، ما شكّل صدمة كبرى لماريا التي قالت: "كنت الوحيدة التي لم ترَ الحقيقة".



ماريا ابتعدت عن الأضواء، لجأت للعلاج النفسي، وعاشت في دير، ثم استعادت توازنها عبر الكتابة، وشاركت قصائدها بتشجيع من أوبرا وينفري. الكتاب يطرح في نيسان/ أبريل 2025 ويُعد شهادة مؤثرة عن الألم، الشفاء، واكتشاف الذات.