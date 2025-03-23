رغم دورها الرئيسي.. ديلارا أكسويك تنفصل عن مسلسل ليلى

"سيراب" تنسحب من مسلسل "ليلى"

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مسلسل "ليلى"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 مارس 2025 11:48 مساءً - منذ بداية عرض المسلسل التركيعلى المنصات التركية والعربية، وهو يشهد نجاحًا ملحوظًا ونسب مشاهدات عالية، كما بدأ أبطاله يحظون بشهرة واسعة بين جمهور الوطن العربي، ولكن يبدو أن الأجواء وراء الكواليس كانت مختلفة تمامًا عن الانسجام الظاهر على الشاشة.لوحظ أنه في آخر حلقتين بالمسلسل لم تظهر شخصية "سيراب"، والتي تقوم بها الممثلة التركية الشابة، كما لوحظ أيضًا أن الممثلة حذفت حساب الشركة المنتجة وحسابات فريق العمل من "إنستغرام"، كما حذفتها أيضًا الشركة من الحساب الرسمي للمسلسل، ما زاد التكهنات حول وجود مشاكل متصاعدة بين الطرفين.وكشفت مصادر تركية مقربة، أنه حدث خلاف كبير بين ديلارا والقائمين على العمل بسبب تقليص دورها بالمسلسل عكس المتفق عليه، الأمر الذي أغضبها، واضطرها للانسحاب من المسلسل بشكل مفاجئ، ولم تحدد الشركة المنتجة بعد هل ستقوم بإلغاء دورها، أم سيتم البحث عن بديل لها.وحتى اتخاذ قرار، كان الحل لتبرير اختفاء سيراب بالحلقات الأخيرة، هو جعلها تنفصل عن حبيبها "توفو" بطل العمل والذي يجسد دوره خليل إبراهيم جيهان.يذكر أن هذا ليس الخلاف الأول بين طاقم العمل، بل زُعم سابقًا أن هناك توترًا بين بطلتي المسلسل الرئيسيتين، غونكا فوسلاتيري وتشيمري بايسل. وبعد ذلك، تم تغيير الممثلة فردا شقيقة توفو بسبب مشاكل أيضًا. وقيل لاحقًا إن هناك أزمة بين أبطال المسلسل، وهم جيمري بايسل، وألبيرين دويماز، ويجيت كيرازجي.قد ترغبين في معرفة هل يشهد المسلسل التركي طائر الرفراف نهاية قريبة بسبب انخفاض المشاهدات؟مسلسل "ليلى" هو مسلسل درامي تركي، تدور قصته حول طفلة تدعى ليلى، تتعرض للعنف الأسري من قبل زوجة أبيها، والتي تسببت في وفاة أبيها، والاستيلاء على أموالها، وإلقاء ليلى في مكان يجمع الأطفال المُشردين، حتى كبرت ليلى، وأصبح هدفها الوحيد هو الانتقام من زوجة أبيها.المسلسل بطولة جيمري بايسال، ألبيرين دويماز، والممثلة غونجا فوسلاتيري، خليل إبراهيم جيهان.يمكنكم متابعة: شاهد مراد يلديريم وزوجته إيمان الباني يحتفلان بيوم ميلاد ابنتهما ميراي وسط أجواء مبهجةلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».