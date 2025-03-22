علي وحسين الديك يُفجعان بوفاة شقيقهما

توفي محمد الديك، شقيق الفنانين علي الديك وحسين الديك مساء أمس (الجمعة)، بعد تعرّضه لنوبة قلبية مفاجئة أودت بحياته.

ونعى علي الديك شقيقه في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع “فايسبوك” جاء فيه: “بمزيد من الرضى وتسليمآ لقضاء الله وقدره أنعي إليكم وفاة أخي محمد جميل هرمز ديك إثر نوبة قلبية”.

وتابع أن الراحل: “سيوارى الثرى في اللاذقية طريق رأس البسيط مفرق مزار جعفر الطيار اليوم السبت، الواقع في ٢٢ أذار الساعة الواحدة، والأنطلاق عند الساعة الحادية عشرة والنصف من منزل الفقيد شارع الجمهورية مفرق التوتة وتقبل التعازي في منزل والد الفقيد”

وفي الختام قال “الديك”: “لا يفجعكم الله بعزيز وعظم الله أجركم”.