أحمد السبكي يكشف جانب خفي من شخصية أحمد زكي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 مارس 2025 04:31 مساءً - تحدث المنتج أحمد السبكي عن الفنان الراحل أحمد زكي خلال لقائه مع مصطفى متولي في برنامج ليك لوك وأكد أنه كان يتميز بالعديد من الصفات لعل أبرزها الكرم الزائد.

ذكريات مع أحمد زكي

استعادذكرياتهما قائلاً: "كان فوق الكرم بزيادة، كان يجيلي أيام نادي الفيديو ويبعت مدير أعماله محمد وطني، قول لأحمد السبكي يجيب ألفين جنيه وينزل، وياخدنا نسهر علشان هو اللي يعزمنا، ويمضي إيصال إنه استلمهم من حساب الفيلم".

وتابع قائلاً: "أحمد زكي كان طيب ومودي، لو أنا وأنت قاعدين لا أنت تتكلم ولا أنا أتكلم، هو اللي يتكلم بس ومسيطر على القعدة، وإنت تستمع له ومبسوط، الله يرحمه مصر ماجابتش ممثل زيه".

تطرق السبكي أيضاً للحديث عن المخرج محمد خان، وأكد أنه من الشخصيات المتعبة التي تعاون معها في مسيرته الفنية وقال: "أنا اشتغلت مع محمد خان وعملنا لأحمد زكي فيلم "مستر كاراتية"، رغم إني مبحبش أفلام محمد خان، حتى فيلم "مستر كاراتية" بالنسبة لي فيه حاجة غريبة كده متعرفش، مرتحتش قوي في الشغل مع خان، ومكررتوش تاني".

عايشة الدور في رمضان 2025

View this post on Instagram A post shared by ON E (@on.e)

يُعرض مسلسل "عايشة الدور" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم في النصف الثاني من شهر رمضان حصرياً على قناة ON، والعمل من تأليف أحمد الجندي، وكريم يوسف، إخراج أحمد الجندي وإنتاج أحمد السبكي، وتدور الأحداث حول عائشة التي تتفرغ لتربية أولادها بعد انفصالها عن زوجها، ولكنها تبدأ في الشعور برتابة الحياة، لتجد فرصة قدرية للعودة إلى الجامعة واستعادة حياتها والشعور بالحب من جديد.

يمكنكم متابعة رامي رضوان ينشر فيديو طريفاً مع ابنته كايلا: مقدرش أقول ل

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».