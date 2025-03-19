ماذا قال عبد المحسن النمر بعد انتهاء تصويره لمشاهده بـمسلسل عابر سبيل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 مارس 2025 02:56 مساءً - انتهى الفنان عبد المحسن النمر من تصوير مشاهده من المسلسل الرمضاني "عابر سبيل"، وأعلن ذلك من خلال نشر صورة له من العمل وعلق وكتب: "وها قد انتهت حكاية، عابر سبيل بالنسبة لنا، ولكنه لازال يعيش بينكم وحكايته لاتزال تحمل المزيد من التفاصيل والمفاجآت، تجربة طويلة ولها ظروفها ولكن لها طعمها الخاص وذكرياتها الجميلة بمن جمعتني بهم من نجوم رائعين وأشخاص لم تروهم، يختبئون خلف الكاميرا شكرًا لكل الزملاء والأصدقاء الذين شاركوني هذه الرحلة، الشكر الخاص والجزيل لسعادة الدكتور رمزان النعيمي وزير الإعلام الموقر على ثقته ودعمه ومتابعته الدقيقة، لوصول هذا العمل إلى بر الأمان شكرًا للبحرين بشعبها الطيب المضياف على هذا الاحتواء".

تفاعل المتابعين مع منشور عبد المحسن النمر

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تفاعل جمهور عبد المحسن النمر ومتابعوه معه وكتبت الفنانة سوزان نجم الدين: "ألف مبروك ومنو لأعلى يارب"، فيما كتبت إحدى المتابعات: "مساء الخير عنوان الفخامة والإبداع أبو بدر مشاء الله تبارك الله مبدعنا"، فيما كتبت متابعة: "والله المسلسل بكل حلقة يفاجئني بالقصة و الأحداث و مسار الشخصيات ما تتقدر تتوقعها، كل الشكر لكم ومساءك جميل"، وكتبت متابعة أخرى: "فعلا مسلسل مليء بالأحداث والمشاهد فهو مسلسل فريد من نوعه، كل التوفيق"، أما متابعة أخرى فكتبت: "مبدع متألق ما شاء الله استمر بالتوفيق القادم أجمل"، فيما كتبت متابعة: "ما شاءالله تبارك الرحمن، قمة في هيبة و كشخة فنان عبدالمحسن فخم جدًا أبدعت في تجسدك شخصية عابر مميزة مختلفة بكل تفاصيلك دايمًا تبهرنا بأدوارك بوركت لجهودك فخورين فيك الله يسعدك"، فيما كتبت أخرى: "مبدعنا الغالي ما قدمته في عابر سبيل نقطة من بحر إبداعك بالتوفيق لك دائمًا يا غالي، وبانتظار مسلسل "حبتين"، وكتبت متابعة: "الفخامة والأناقة والتميز عنوانك"، وكتبت متابعة: "يعطيكم العافية وعمل جدًا جميل أبدعت ما هو غريب عليك أبدًا"، فيما كتبت متابعة: "مـبدع مثل عادتك يا لنمر، وأنا أشوف عابر شخصية مُميّزة مثل كل شخصية جسدتها قبل تتقنها لدرجة أصدق إن ها لشخصية حقيقية موب تمثيل، الله يوفقك ويكرمك بطولة العُمر وتبهر محبيّنك وجمهورك كل مرة بشخصية غير".

مسلسل "عابر سبيل"

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" هو مسلسل درامي اجتماعي، يسلط قصة العمل على قضايا ذوي الهمم، من خلال قصة شاب يتزوج من فتاة تنتمي لهذه الفئة المجتمعية، وتشاء الأقدار أن ينجبا طفلاً سليماً تماماً، وتواجه والدة هذا الشاب، التي تتولى الوصاية عليه، جشعاً من أقرب الناس إليها، محاولين الاستيلاء على منزلها، وتتوالى الأحداث، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ حسين الحليبي، وﺗﺄﻟﻴﻒ علي شمس، ومن بطولة الفنان عبدالمحسن النمر، عبدالله ملك، وفاء عامر، عبدالله بوشهري، جمعان الرويعي، ليلى عبدالله، منى حسين، سعود بوشهري، حسن عبدال، لطيفة المجرن، ابتسام عبدالله، شيماء رحيمي، زينب غازي، علياء محمد، ومبارك خميس.

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