كيم كارداشيان تحاول حماية ابنتها وكانيي ويست يهددها

أصدر الفنان العالمي كانيي ويست أغنية جديدة تحت عنوان Lonely Roads Still Go to Sunshine وتضمنت ابنته نورث، وشون ديدي كومبز، ونجله كينغ كومبز، بالإضافة إلى الموسيقية ياسمين ويليامز، وهي فنانة جديدة من شيكاغو انضمت إلى فرقة ييزي ما اثار غضب طليقته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.



وتبدأ الأغنية تبدأ بتسجيل صوتي عبارة عن مكالمة هاتفية تجمعه بشون ديدي المسجون حاليا بقضية الاتجار بالجنس وفي مقطع آخر يُسمع صوت ابنته نورث تغني. ما جعل كيم كارداشيان تنفجر بطليقها هو لانه استخدم ابنته في عمله الذي تضمن ايضا رجل مسجون متهم بقضية مخلة للاداب.وكان موقع TMZ، قد سرب محادثة بين كانيي ويست وهو يهدد طليقته بعدم الوقوف امامه في قضية اصدار الاغنية وكتب لها: سألتك حينها إن كان بإمكاني تسجيل اسمها كعلامة تجارية، ووافقت. عندما تبلغ الثامنة عشرة، يصبح اسمها ملكًا لها؛ لذا توقف. أرسلتُ أوراقًا رسميةً كي لا تظهر في أغنية ديدي من أجل حمايتها. يجب على شخص واحد تسجيل العلامة التجارية. وهدد كانيي زوجته بتعديل الاوراق: "عدّليها وإلا سأبدأ الحرب، ولن يتعافى أيٌّ منا من التداعيات العلنية، ستضطرين لقتلي".