فن ومشاهير

ابن أصالة يراقص جدته في حفلها.. ويحدث تفاعلاً واسعاً

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ابن أصالة يراقص جدته في حفلها.. ويحدث تفاعلاً واسعاً

ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لخالد الذهبي نجل الفنانة السورية أصالة.


وظهر خالد في مقطع الفيديو وهو يراقص جدته السيدة عزيزة الحلبي، والدة أصالة، على صوت والدته التي كانت تؤدي إحدى أغنياتها في الحفل الذي أحيته مؤخرا في مصر.
وخلال الحفل، ظهرت أصالة سعيدة بحضور عائلتها، ومن بينهم ابنتها شام الذهبي، كما رقصت أصالة مع حفيدتها.
وتفاعل رواد الإنترنت مع مقطع الفيديو، وأعربوا عن محبتهم الكبيرة لهذه العائلة، كما أشادوا بالعلاقة القوية التي تجمع بين والدة أصالة وأحفادها.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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