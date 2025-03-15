ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لخالد الذهبي نجل الفنانة السورية أصالة.

وظهر خالد في مقطع الفيديو وهو يراقص جدته السيدة عزيزة الحلبي، والدة أصالة، على صوت والدته التي كانت تؤدي إحدى أغنياتها في الحفل الذي أحيته مؤخرا في مصر.

وخلال الحفل، ظهرت أصالة سعيدة بحضور عائلتها، ومن بينهم ابنتها شام الذهبي، كما رقصت أصالة مع حفيدتها.

وتفاعل رواد الإنترنت مع مقطع الفيديو، وأعربوا عن محبتهم الكبيرة لهذه العائلة، كما أشادوا بالعلاقة القوية التي تجمع بين والدة أصالة وأحفادها.

كانت هذه تفاصيل خبر ابن أصالة يراقص جدته في حفلها.. ويحدث تفاعلاً واسعاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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