شكرا لقرائتكم خبر عن التليفزيون والإذاعة يجمعان حسن الرداد وإيمي سمير غانم فى رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يجتمع الزوجان حسن الرداد وايمى سمير غانم على شاشات التليفزيون وكذلك محطات الإذاعة فى شهر رمضان الجارى 2025، حيث يقدم الثنائى مسلسل عقبال عندكوا للعرض على قناتى ON و CBC ومنصة watch it، والمسلسل الإذاعى شركة الاستشارات الإجرامية الذى يتم بثه على إذاعات راديو النيل الأربعة ميجا FM، شعبى FM، نغم FM، راديو هيتس.

مسلسل عقبال عندكوا يشارك فى بطولته إلى جانب إيمى سمير غانم وحسن الرداد، محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكى، والعمل يُعيد ثنائية إيمى سمير غانم وحسن الرداد على الشاشة الصغيرة بعد 7 سنوات من آخر عمل جمعهما فى الدراما وهو عزمى وأشجان.

أما شركة الاستشارات الإجرامية فيعد المسلسل الاذاعى الثالث الذى يجمع إيمى سمير غانم وحسن الرداد على محطات الراديو، حيث قدما الثنائي قبل ذلك مسلسلي "فرقة سيكا" بمشاركة أحمد راتب وسناء شافع وعزت أبو عوف وميمي جمال وأذيع في رمضان 2016، و"رأس رجاء وصالح" وشارك في بطولته بيومي فؤاد ومنير مكرم وتمت اذاعته في رمضان 2023.

ويستكمل حسن الرداد وإيمى سمير غانم فى رمضان 2025، ثنائياتهما الناجحة فى السنوات الأخيرة، بعدما اجتمعا في العديد من الأعمال الفنية سواء درامية أو سينمائية أو مسرحية، حيث قدما فى الدراما: مسلسل "حق ميت" الذي شاركت فيه إيمي بظهور خاص ولكن بدور هو محور الأحداث، ثم تعاونا في المسلسل الإذاعي "فرقة سيكا"، وبعد ذلك ظهر الرداد كضيف شرف في مسلسل "نيللي وشريهان" الذي قامت ببطولته إيمي وشقيقتها دنيا.

حسن الرداد وإيمى سمير غانم بعد زواجهما تقاسما بطولة مسلسل "عزمي وأشجان" عام 2018، وتعاونا بعد ذلك في المسلسل الإذاعي "رأس رجاء وصالح"، أما في السينما فقدما سوياً فيلم "زنقة ستات" عام 2015، وفى العام التالي مباشرة اشتركا في فيلم "علشان خارجين" عام 2016، وأخيراً ظهور إيمى إيمي كضيفة شرف في فيلم "بلوموندو" الذى قام حسن الرداد ببطولته والذي تم عرضه العام الماضي.



مسلسل عقبال عندكوا