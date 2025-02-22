رمضان 2025.. مسلسلات جاهزة للعرض بعد الانتهاء من التصوير مبكرًا

انتهاء تصوير الجزء الثالث من "كامل العدد"

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 فبراير 2025 11:54 مساءً - حالة استثنائية، يشهدها موسم دراما رمضان 2025 في مصر، وذلك بانتهاء تصوير 5 مسلسلات على مدار الأيام الماضية، لتكون جاهزة للعرض في الموسم الدرامي المرتقب المُقرر انطلاقه بداية من نهاية الأسبوع الجاري، حيث اعتاد الفنانون طيلة السنوات الماضية على تصوير أعمالهم حتى النصف الأول من شهر رمضان.الجزء الثالث من مسلسل "كامل العدد"، هو أحدث الأعمال الدرامية التي جرى الانتهاء من تصويرها، حيث احتفل أبطال وصُنّاع العمل بـ"الفركش" قبل يومين، وذلك بالتقاط الصور التذكارية، فيما نشرت الفنانة إنجي المُقدم، التي انضمت حديثاً للجزء الجديد، وتُجسد دور "شادية"، مجموعة من الصور داخل الكواليس، وعلقت عليها بقولها: "باي باي شادية، بحبكم أوي يا أحلى وألذ عيلة، ومبسوطة أوي إني انضميت لكم السنة دي، مالحقتش أتصور مع دينا وشريف وأستاذ خالد ووسام وأستاذة إسعاد وناس تانية كتير، بس بحبكم كلكم أوي ويارب نكسر الدنيا ونتجمع تاني على خير".مسلسلينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية اللايت المناسبة للعائلة، ويناقش مشاكل الشباب في سن المراهقة وصعوبة تربية الأبناء خاصة مع كثرة عددهم وزيادة أزماتهم، وتظهر دينا الشربيني خلاله بشخصية ليلى وهي تعمل في مستحضرات التجميل، فيما يقدم شريف سلامة دور زوجها وهو دكتور تجميل، ويعيشان سوياً في منزل به 8 أبناء مما يدخلهما في العديد من الأزمات.

مسلسل "كامل العدد ++"مكون من 15 حلقة من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمي، إنجي المقدم، مريم الخشت، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد عبد الوهاب، أحمد جمال سعيد، سمر علام، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

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حنان مطاوع تنتهي من "حياة أو موت"

كما انتهت الفنانة حنان مطاوع، من انتهاء تصوير مسلسها الجديد "حياة أو موت"، مساء يوم الخميس الماضي، حيث نشرت عبر حسابها على "فيسبوك"، مجموعة صور من كواليس المسلسل، وعلقت عليها بقولها: "فركش مسلسل حياة أو موت، من أمتع الأدوار وأصعبها، اللهم بارك".

وعلمت "الخليج 365" أنّ حنان مطاوع ستُجسد خلال أحداث مسلسلها الجديد "حياة أو موت" شخصية دكتورة تُدعى "حياة" تعيش حياة مستقرة مع زوجها "زياد الشامي" صاحب شركة استيراد أجهزة إلكترونية، ولكن في لحظة تتعرض لحادث ينتهي باغتيال زوجها، ورصاصة تفقدها بصرها في حضور شقيقتها الصغرى "ماسة" والتي تُجسد شخصيتها رنا رئيس.

ويؤثر هذا الحادث على شخصية "الدكتورة حياة"، لاسيما فيما يتعلق بالتركيبة النفسية للشخصية، كونها في سن المراهقة نوعاً ما، لتعيش حياة متخبطة تؤدي إلى أزمة كبرى، وذلك في إطار مليء بالإثارة والتشويق والغموض.

مسلسل "حياة أو موت" مكوّن من 15 حلقة فقط، ويشارك في بطولة المسلسل بجانب حنان مطاوع، عدد آخر من الفنانين، وهم: رنا رئيس، محمد علي رزق، أحمد الرافعي، سلوى عثمان وآخرون. العمل من إخراج هاني حمدي، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح.

مصطفى شعبان ينتهي من "حكيم باشا"

الفنان مصطفى شعبان، انتهى هو الآخر من تصوير مسلسل "حكيم باشا" مطلع الأسبوع الماضي، حيث تُعد هذه المرة هي الأولى له منذ سنوات طويلة، خاصةً وأنه اعتاد على مواصلة تصوير أعماله حتى مرور أول أسبوعين من الشهر الكريم، ليكون العرض التلفزيوني متزامناً مع التصوير.

مسلسل "حكيم باشا" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويشارك في بطولته إلى جانب مصطفى شعبان كلٌّ من: سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، محمد نجاتي، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت، العمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

يُقدم مصطفى شعبان الدراما الصعيدية للمرة الأولى، حيث يجسد دور حكيم الذي يصبح كبير عائلة الباشا، ويتولى تجارة الآثار التي تعمل فيها العائلة، ولكن مع مرور الحلقات الأولى يدخل في صراعات كبيرة مع تجار الآثار، وكذلك مع أبناء أعمامه بسبب سيطرته على التجارة.

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"جودر 2" ضمن قائمة المسلسلات الجاهزة للعرض

وفي نهاية شهر ديسمبر الماضي، انتهى الفنان ياسر جلال، من تصوير أحداث الجزء الثاني من مسلسل "جودر"، إحدى حكايات ألف ليلة وليلة، والمُقرر أنّ يُنافس به في موسم مسلسلات رمضان 2025.

مسلسل "جودر 2" بطولة: ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الممزوجة بالخيال، حيث يتبع العمل حياة تاجر ينجب ثلاثة أولاد وهم: "سالم" و"سليم" و"جودر"، حيث تتعقد حياة الابن الأخير "جودر" بعد تعرضه لمؤامرة من شقيقيه، ويصبح في صراع مع الجنية شواهي للوصول إلى كنوز الحكيم "شمردل" الأربعة.

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مي عمر في إجازة منذ نوفمبر

تُعد الفنانة مي عمر هي صاحبة أول مسلسل يُصبح جاهزاً للعرض في موسم دراما رمضان 2025، حيث انتهت منمنتصف شهر نوفمبر الماضي، كونها بدأت في وقتٍ مبكر للغاية، حسب الخطة الزمنية التي وضعها المخرج محمد سامي، خاصةً وأنه يُشارك بمسلسل آخر، وهو "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد.

وكانت مي عمر قد احتفلت بانتهاء التصوير في وقتٍ مبكر، حيث نشرت صورة من الكواليس، عبر حسابها على "إنستغرام"، معلقة عليها بقولها: "حقيقي مش قادرة أوصف إحساسي وأنا أودَّع الشخصية اللي عشت معها رحلة فيها كل حاجة من ضحك وبكاء وقلق وفرح، حبيت كل لحظة قضيتها وأنا أجسدها، وحاسة بجزء مني هيفضل معها دايماً، وهيوحشني كل تفصيلة فيها بجد".

ووجهت رسالة لزوجها المخرج محمد سامي قالت فيها: "محمد سامي، شكراً ليك على صبرك وعلى نظرتك اللي كانت دايماً بتشوف التفاصيل اللي ما حدش غيرك كان ممكن يلاحظها، شكراً إنك بتعرف إزاي تخرج مننا أفضل ما عندنا، وعلى إبداعك وتوجيهك في كل مشهد، شكراً إنك كنت قائد حقيقي لينا وخلِّيت إش إش يبقى تجربة ما تتنسيش".

مسلسل "إش إش" بطولة: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، إدوارد، إنتصار، دينا، محمد الشرنوبي، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

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