سما المصري بأول ظـ ـهور بعد خروجها من السجن.. وتستعرض جسمها بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة الاستعراضية سما المصري في أول ظهور علني لها بعد خروجها من السجن.



وارتدت سما فستاناً قصيرا باللون الاحمر مع حذاء ذو كعب عالي باللون نفسه واستعرضت انحناءات جسمها بطريقة مثيرة للجدل بالنسب للمعلقين الذين اعتبروا انها لم تتغير طثيرا رغم مرور سنوات على اخر ظهور لها.

يذكر ان سما كانت قد خرجت من السجن بعد قضائها أكثر من عامين فيه، وأصدرت المحكمة في مصر قرار إخلاء سبيلها بعدما قدم المحامي أشرف ناجي طلبًا للإفراج عنها، قبل انتهاء مدة عقوبتها القانونية، التي بلغت ثلاث سنوات ونصف السنة. وأشار المحامي الى أن سما المصري قضت أكثر من نصف المدة، وبناء على ذلك تحركت المحكمة للقيام بالإجراءات القانونية.

وبعد إخلاء سبيلها، وجهت سما المصري إعتذاراً للجمهور، وقالت: "أنا بعتذر للناس كلها على كل إللي حصل، مكنش قصدي حاجة خالص من الفيديوهات، مكنتش أعرف إنه فيديو وأنا بعوم فيه في حمام السباحة هيعملي مشاكل أوي كده".