نجوم تركيا يساندون أراس بولوت إينيملي في وداع والده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حضر عدد كبير من نجوم تركيا في عزاء والد النجم أراس بولوت إينيملي الذي توفي بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 76 عاماً، وحرص النجوم على مواساة النجم الشهير والوقوف الى جانبه في مصابه الاليم.

وشهدت جنازة الراحل حضوراً واسعاً من الوسط الفني، حيث حرص العديد من زملاء أراس على الوقوف إلى جانبه في هذه اللحظات الصعبة.

والتقطت كاميرا الصحافيين هدبة مواساة خاصة من بيجي أونال Bige Önal، حبيبة أراس السابقة، وهي عبارة عن إكليل نحاسي خاص بعديل لاكليل الزهور تعبيراً عن حزنها ومواساتها وتعازيها لحبيبها السابق.

ومن أبرز الحاضرين في الجنازة كان فريق مسلسل “Çukur”، وتواجد كل من بريهان سافاش، أرجان كيسال، وكوبيلاي أكا ةتانر أولمز وإنجين أكيوريك، وغيرهم من النجوم الذين وقفوا الى جانب زميلهم لمواساته وتقديم التعازي له ولعائلته.

وكان النجم التركي قد أعلن عن معاناة والده أراس جنكيز إينيملي من مرض السرطان منذ عامين، وأعلن عن نبأ وفاته عبر السوشيال ميديا برسالة مؤثرة تفاعل معها الجمهور والنجوم.