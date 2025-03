نجل مايكل جاكسون في ظهور نادر في سيدني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في ظهور نادر، حضر برينس جاكسون، الابن الأكبر للنجم العالمي الراحل مايكل جاكسون، ليلة افتتاح المسرحية الموسيقية “MJ: The Musical” في Lyric Theatre في سيدني، مساء أمس. ولفت برينس، البالغ من العمر 28 عامًا، الأنظار بإطلالته الأنيقة على السجادة الحمراء، حيث ارتدى بدلة مخططة باللون الأزرق الداكن، وبدا في حالة معنوية جيدة.

يُعرف أبناء مايكل جاكسون بابتعادهم عن الأضواء، إلا أنهم يظهرون في مناسبات نادرة، خصوصًا في فعاليات خاصة بتكريم والدهم، الذي رحل في 25 يونيو 2009.

مسرحية “MJ: The Musical”.. رحلة في عالم ملك البوب

تستند المسرحية إلى السيرة الفنية والإبداعية لمايكل جاكسون، وتركّز على استعداده لجولة “Dangerous World Tour” عام 1992. وقد عُرضت لأول مرة على برودواي في مسرح نيل سيمون في 6 ديسمبر 2021، ثم انتقلت إلى ويست إند في لندن عام 2024.

يأتي حضور برينس جاكسون لهذا الحدث في سيدني، بعد عام من ظهوره إلى جانب شقيقيه باريس، 26 عامًا، وبيجي، 23 عامًا، خلال افتتاح المسرحية في لندن في مارس 2024.

“This is Thriller”.. تكريم مستمر لمايكل جاكسون

في الأول من يونيو 2024، أعلن برينس جاكسون عبر إنستغرام عن حدث تكريمي جديد يحمل عنوان “This is Thriller”، والمقرر إقامته في مسرح بالاس في لوس أنجلوس. وكتب في منشوره: “يسعدنا أن نعلن عن حدثنا القادم “This is Thriller”، والذي سيقام في مسرح بالاس الشهير، والخطط المستقبلية هي إقامة Thriller Night كل 5 سنوات. ستكون ليلة Thriller التالية في عام 2027 للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والأربعين لأغنية Thriller.”

مايكل جاكسون على الشاشة الكبيرة في 2025

إلى جانب المسرحية الموسيقية، سيتم تقديم قصة حياة ملك البوب في فيلم “Michael”، وهو سيرة ذاتية من المقرر عرضه في 3 أكتوبر 2025. وسيقدّم الفيلم تصورًا دقيقًا لحياة مايكل جاكسون ومسيرته الفنية الأسطورية.

ويشارك في بطولة الفيلم جعفر جاكسون، ابن شقيق مايكل، حيث يجسّد دور عمه في العمل الذي يُنتظر أن يكون واحدًا من أبرز الأفلام الموسيقية خلال السنوات المقبلة.

بهذه الفعاليات المستمرة، يظل إرث مايكل جاكسون حاضرًا بقوة في عالم الفن، من خلال أعمال موسيقية وسينمائية تخلّد مسيرته الاستثنائية.