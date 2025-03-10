شكرا لقرائتكم خبر عن وتقابل حبيب الحلقة 9.. صدمة ياسمين عبد العزيز من ابن خالد سليم ونيكول سابا والان مع تفاصيل الخبر

توالت الأحداث في الحلقة التاسعة من مسلسل وتقابل حبيب، بعد طلاق ليل (ياسمين عبد العزيز) من زوجها يوسف (خالد سليم) وبقائها في فيلا أبو العزم مع بناتها، إلا أنها تتعرض لصدمة شديدة بعدما اكتشفت أن يوسف متزوج من رقية العسكرى منذ سنوات وله منه ابن، وجاء ذلك بعدما أعلنت رقية في منشور على فيس بوك وأبلغت فرح (بسنت شوقى) بذلك.

تنهار ليل بعد معرفة وجود ابن ليوسف من رقية وتصر على مغادرة الفيلا ولكن جدها رؤوف وهبة (رشوان توفيق) يستطيع تهدئتها ويقنعها أن المهم أن تحصل على جميع حقوقها الشرعية وتربية بناتها، وبعد مرور 10 أيام يلتقى فارس (كريم فهمى) ليل ويبلغها بمعاناته مع آدم لتعرض عليه ان يتركه معها في المنزل ليكون بجانب بناتها حتى يخرج من الحالة التي وصل لها.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 9

وشهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل وتقابل حبيب، تطرات مثيرة حيث حضر المستشار رؤوف وهبة جد ليل إلى فيلا أبو العزم للاتفاق مع عبد العزيز أبو العزم (صلاح عبد الله) على طلاق ليل من يوسف ويتم الاتفاق على كل شىء ويحضر المأذون الذي ينهى إجراءات الطلاق، وبالفعل يتم الانتهاء من الأمر ويطلق يوسف ليل.

على الجانب الآخر تنتظر رقية العسكري (نيكول سابا) سماع خبر طلاق يوسف وليل سط حماسة شديدة، حتى نحتفل بهذا الحدث المنتظر بالنسبة لها، فيما تكشف أختها كاريمات العسكرى (إنجى كيوان) لها أنها معجبة بفارس (كريم فهمى) وتريد الذهاب معها إلى منزل أبو العزم فيما بعد لتعدها رقية بأنها ستحاول تزويجه لها، وفور سماع خبر الطلاق احتفلت بفرحة هستيرية.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.



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مسلسل وتقابل حبيب