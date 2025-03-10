شكرا لقرائتكم خبر عن فهد البطل الحلقة 9.. أحمد عبد العزيز يصفع العوضي على وجهه ويطرده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الـ 9 من مسلسل فهد البطل من خلال تعنيف غلاب " أحمد عبد العزيز " لـ فهد " أحمد العوضي بعد ركوبه حصان العمدة ورده كلمة بكلمة عليه، ليقوم بصفعه على وجهه أكثر من مرة، وهو ما دفع فهد للرد عليه بخطف سلاح وقبل أن يدوس على الزناد ضربه غفر العمدة ليواصل أحمد عبد العزيز صفعه أكثر من مرة، ثم قام بطرده.

مواعيد العرض والإعادة



يعرض مسلسل فهد البطل على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء.



ويعرض على قناة الحياة مسلسل فهد البطل الحلقة في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

قصة مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025