ميغان ماركل تكشف: هذه اللحظات تجمعها بالأمير هاري وأطفالهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل ميغان ماركل، دوقة ساسكس، جذب الأنظار من خلال برنامجها الجديد “With Love, Meghan” الذي يُعرض على نتفلكس، حيث كشفت في الحلقة الخامسة عن شغفها بالمطبخ ومدى استمتاعها بمشاركة زوجها الأمير هاري وطفليهما، الأمير آرتشي (5 سنوات) والأميرة ليليبت (3 سنوات)، لحظات سعيدة أثناء تحضير الطعام.

الأمير هاري طباخ ماهر في المنزل

في الحلقة السابقة، تحدثت ميغان ماركل لأول مرة عن حب الأمير هاري للطبخ، واصفةً إياه بـ**”الطباخ الماهر”**، مشيرةً إلى أنه غالبًا ما يتولى مهمة إعداد وجبة الإفطار، حيث يستمتع بتقديم أطباق متنوعة وإضافة لمسته الخاصة. وكشفت أن البيض المخفوق هو أكثر وجبة يُجيد تحضيرها.

كما أكدت صديقتها كيلي ماكي زاجفين التي تذوقت طعام هاري مرارًا، قائلة: “إنه يصنع إفطارًا رائعًا”. من جهتها، أشادت الممثلة والكاتبة ميندي كالينج، خلال حفل جوائز الغولدن غلوب 2025، بمهارات هاري في الطهي، مضيفةً: “إنه يطبخ جيدًا جدًا”.

إطلاق علامة “American Riviera Orchard” التجارية

على الصعيد التجاري، عادت ميغان ماركل إلى دائرة الأضواء بإطلاق علامتها التجارية “American Riviera Orchard”، التي بدأت بالتداول في مارس 2024، عندما ظهر اسمها الأول على الإنترنت. بعد شهر واحد، بدأت ميغان بتوزيع أوعية المربى التي تحمل شعار العلامة بين عدد من أصدقائها، من بينهم كريسي تيغان وميندي كالينج، قبل أن تعلن عن إطلاقها رسميًا.

لكن خلف الكواليس، واجهت ميغان تحديات عديدة، كما كشفت في مقابلة مع مجلة People، قائلة: “وراء الكواليس كان يوجد جهد شاق وتقلبات كثيرة، عشنا صعودًا وهبوطًا وتوقفنا أكثر من مرة بسبب تحديات مختلفة، حتى في مسألة اختيار الاسم”.

وأوضحت أن الضغوط الإعلامية والتدقيق المستمر في كل خطوة اتخذتها زادا من صعوبة المهمة، لكنها اعتبرت أن الأخطاء التي ارتكبتها في هذه التجربة كانت دروسًا قيمة ساعدتها على التطور والتسامح مع نفسها.

دعم العائلة ومشاركة الحياة المنزلية في البرنامج

أما عن دعم الأمير هاري وأطفالها خلال تصوير برنامجها على نتفلكس، فأوضحت ميغان أنها لم تصور داخل منزلها، لكنها وجدت طرقًا لدمج أجواء حياتها العائلية في العرض، حيث أجرت بعض اللقاءات في حديقة منزلها.

وأضافت: “كان هاري وأبنائي يزورونني باستمرار في موقع التصوير، ويدعمونني، ويلتقطون صورًا للحظات مميزة. أحببت أن يتمكن طفلاي من رؤيتي أحقق التوازن بين العمل والأمومة. كان الأمر مميزًا، وآمل أنه عندما يكبران، يشعران بالفخر تجاهي”.

بهذا الجمع بين حياتها العائلية، مشاريعها الجديدة، وعالم الطهي، تستمر ميغان ماركل في تقديم محتوى يجمع بين الدفء العائلي والطموح الشخصي، في رحلة مليئة بالتحديات والنجاحات.