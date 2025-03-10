عالم من السحر والخيال.. إشادات واسعة بأداء ياسر جلال في مسلسل جودر 2

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القاهرة - سامية سيد - حاز الفنان ياسر جلال على إشادات واسعة من قبل الجمهور والمتابعين، على أدائه في مسلسل جودر 2، والذي يعرض حالياً ضمن السباق الرمضاني لعام 2025.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا والجمهور بأحداث الجزء الثاني من المسلسل وجاء من بين التعليقات: "ياسر جلال في مسلسل جودر 2 رومانسي اوي بعيداً عن جو المسلسل التحفة اصلا بس ياسر جلال وياسمين رئيس مديين جو تحفة للمسلسل بجد، فيه عالم ديزني ... وفيه عالم ألف ليلة وليلة للسنة التانية بيقدملنا المخرج المبدع إسلام خيري عالم من السحر والخيال، كل مشهد كأنه نسخة حية وأجمل من حواديت ديزني اللي حبيناها واستمتعنا بيها والأهم إنها من وحي تراثنا وتاريخنا، مجهود كبير أوي وعظيم اتعمل في مسلسل جودر وحقيقي بشكر كل شخص شارك فيه، عملنا الفطار وقاعدين بنفطر وأهلى شايفنى عمال بضحك

وأشاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي أيضا بالنجم ياسر جلال حيث جاءت التعليقات: "اكتر حاجة عجباني في مسلسل جودر بعيدا عن الجرافيكس والقصة هي ياسر جلال نفسه اللي بالنسبالي مقدم أداء من أقوى الاداءات التمثيلية اللي عملها في كاريره كله بحس انه بيمثل جودر ده بمزاج كده ومهتم بكل تفاصيله وملامحه وريأكشناته جودر علامة مهمة اوي في تاريخ مصر الفني اخر عشر سنين وعلامة مهمة كمان لياسر جلال بدون مبالغة".

يعرض مسلسل جودر 2 على قناة dmc الساعة 12:15 بعد منتصف الليل والإعادة 6.15 صباحا و 12 ظهرا، ويعرض على قناة DMC دراما الساعة 9 مساء، والإعادة الأولى 3 صباحا، والإعادة 4 صباحا، بالتزامن مع عرضه على Watch it.

ويحكى مسلسل جودر 2 قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.

مسلسل جودر 2 بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.



عالم من السحر والخيال.. إشادات واسعة بأداء ياسر جلال في مسلسل جودر 2



عالم من السحر والخيال.. إشادات واسعة بأداء ياسر جلال في مسلسل جودر 2



عالم من السحر والخيال.. إشادات واسعة بأداء ياسر جلال في مسلسل جودر 2



عالم من السحر والخيال.. إشادات واسعة بأداء ياسر جلال في مسلسل جودر 2