شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية عيد الحب.. نداء شرارة تتعاون مع أحمد المالكى فى "هنحب تانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون المطربة نداء شرارة مع الشاعر أحمد المالكي والملحن كريم نيازي في أغنية جديدة بمناسبة عيد الحب بعنوان "هنحب تاني"، ومن توزيع أحمد أمين.

وطرحت المطربة الأردنية نداء شرارة العام الماضى، أغنية بعنوان "حوش الدلع"، على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات عمر المصرى، وألحان عمر الشاذلى، وتوزيع عمر الخضرى.

وقبل أغنية "حوش الدلع"، طرحت نداء شرارة أغنية "ودع كل شي"، وهى من كلماتها وألحانها، وتوزيع الموسيقى ومكس وماستر خالد مصطفى، بعد أغنية "نفخر بملكة هاشمية" التي تخطت نص مليون مليون مشاهدة.

كانت نداء شرارة، شاركت العام الماضى في الدورة الـ32 من مهرجان الموسيقى العربية، وذلك بعد غيابها ثلاث سنوات عن مهرجان الموسيقى العربية، وقدمت العديد من الأغاني الطربية، منها "العيون السود"، "أنا بعشقك"، "القريب منك بعيد"، "قابلت كتير"، كما قدمت من أغنياتها الخاصة أغنية "بحبك بجد"، وكان الحفل بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد.