الوجه الآخر لعبد الوارث عسر... مؤلفاً سينمائياً

من عشق التمثيل إلى مُعلم لفن الإلقاء لكبار الفنانين

عبد الوارث عسر والكتابة للسينما

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يناير 2025 10:19 مساءً - يعد الفنانواحداً من أبرز الوجوه التي تعلق بها الجمهور على مدار سنوات من خلال مُشاركته ببطولة العديد منأمام كبار النجوم فيوالعربية، وبشكل خاص خلال فترة زمن الفن الجميل.وتحل اليوم 25 يناير ذكرى وفاة الفنان، وهو التاريخ الحقيقي بعكس ما تقوله بعض المصادر الأخرى حول وفاته يوم 22 أبريل عام 1982 ودوماً ما تختلف المصادر سواء بيوم الميلاد أو الوفاة للجيل الأول من رواد السينما المصرية والعربية.كان الفنانمن الفنانين الذين اهتموا بالأداء التمثيلي والفن بشكل عام، حيث كان مُتمكناً بدرجة كبيرة من اللغة العربية والشعر والأدب، وجاءت بدايته الفنية حينما انضم إلى فرقة جورج أبيض المسرحية لينتقل منها عقب ذلك في العديد من الفرق المسرحية، حتى يجتمع بالفنان سليمان نجيب، وكانت تجمعهما علاقة صداقة ليُقررا تأسيس فرقة "أنصار التمثيل".وخلال تلك الفترة سعى الفنان عبد الوارث عسر بصحبة الفنان سليمان نجيب والمُخرج محمد كريم إلى اكتشاف وتدريب العديد من الوجوه الجديدة، وتميز الفنان عبد الوارث عسر في تدريب الممثلين على فن الإلقاء، وكان أيضاً أستاذاً للإلقاء بمعهد السينما، ووصل تمكنه في ذلك إلى أن يؤلف كتاب "فن الإلقاء" والذي يعد من أهم مراجع التدريب على الأداء التمثيلي بـ اللغة العربية حتى الآن.وعلى الرغم من نجاح الفنان عبد الوارث عسر بمجال التمثيل وبشكل خاص في السينما حيث شارك ببطولة ما يُقارب الـ150 فيلماً سينمائياً، إلا أنه لم يتوقف عن عشقه للثقافة والأدب، وقد شارك بالكتابة للسينما من خلال عدد من الأفلام السينمائية مع كبار النجوم والمُخرجين.وجاءت كتابة عبد الوارث عسر للسينما من خلال فيلم "الدكتور" عام 1939، والذي كتب قصته بمشاركة الفنان سليمان نجيب، وفي عام 1940 تعاون مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في السينما من خلال فيلم "يوم سعيد"، وكتب القصة والسيناريو والحوار للفيلم الذي جاء من إخراج محمد كريم.كما شارك في كتابة السيناريو والحوار لفيلم "زينب" المأخوذ عن رواية بالاسم نفسه للكاتب محمد حسين هيكل، وتعاون أيضاً مع الفنان يوسف وهبي في السينما من خلال فيلم "ناهد"، والذي كتب قصته الفنان يوسف وهبي، وكتب الحوار للفيلم الفنان عبد الوارث عسر.وطوال مسيرة مع الكتابة للسينما تجاوزت العشرين عاماً شارك الفنان عبد الوارث عسر في كتابة 17 فيلماً سينمائياً، ومن أبرزها "عايدة، البيت الكبير، الشيخ حسن، جنون الحب، قلب من ذهب" والعديد من الأفلام الأخرى، وعلى الرغم من رحيله إلا أنه ظل حاضراً بعقول وقلوب كل عشاق السينما في الوطن العربي سواء بالتمثيل أو الكتابة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»