شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جولات محمد فؤاد الغنائية في الخارج من الكويت حتى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب محمد فؤاد لانطلاق أكبر جولاته الغنائية، بمناسبة عيد الحب، حيث سيحيي 7 حفلات غنائية في 3 دول، وهي الكويت، كندا، وأمريكا، ابتداء من 30 يناير الجاري.

وتنطلق الجولة بحفل في الكويت يوم 30 يناير، تليها حفلتان في كندا يومي 1 و2 فبراير، ثم 4 حفلات في الولايات المتحدة الأمريكية بولايات مختلفة، وتستمر حتى 15 فبراير.

النجم محمد فؤاد تميز بغناء اللون الرومانسى والدرامى، وبإحساسه المرهف وصوته القوى تمكن من أسر قلوب شريحة كبيرة من الجمهور، ويعد واحدا من النجوم الذين تمكنوا من وضع بصمة تخصهم منذ ظهوره على الساحة الفنية، وتمكن من أن يصنع اسما لنفسه بصوته المميز، فهو دائم التجديد والاختلاف فى أعماله الغنائية، ويستخدم كلمات بسيطة ورمانسية ويوصِل رسالته من العمل بكل سهولة ووضوح.

يعد فؤش واحدًا من أولئك الذين لا يكفيهم مجرد الغناء، بل يضيف بصمته الخاصة إلى كل أغنية يقدمها، يتميز صوته بقدرة خارقة على الوصول إلى القلوب، ليأسر المستمعين من اللحظة الأول في كل مرة يضع صوته في أغنية، تثير كلماتها ولحنها إعجاب الناس وتصبح حديثهم، ليترسخ بذلك كواحد من أبرع المطربين في الساحة الفنية.