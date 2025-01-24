بالصور- هكذا إحتفلت أنغام بعيد ميلادها وسط النجوم

شاركت الممثّلة المصريّة، إلهام شاهين مواطنتها الفنّانة أنغام، الاحتفال بعيد ميلادها، بحضور عدد كبير من الفنّانين والممثّلين، أبرزهم: سميرة سعيد، كارول سماحة، الرّاقصة دينا، يسرا، كندة علوش، عمرو يوسف وغيرهم.

بهذه المناسبة، نشرت “شاهين”، أكثر من صورة من أجواء الاحتفال بعيد ميلاد أنغام وعلّقت: “حبيبتي الصّديقة الجميلة أنغام، كل عام وإنتِ ناجحة ومتألّقة، سنة جميلة عليكِ يا جميلة، وألف مبروك الألبوم الجديد، ياربّ بالتّوفيق”.

على صعيد آخر، كانت إلهام شاهين، قد أدّت مناسك العمرة برفقة ابنة شقيقتها الممثّلة إلهام صفيّ الدّين والإعلامية هالة سرحان، بعد مشاركتهنّ في حفل “جوي أووردز” بالرّياض.

ووثّقت إلهام زيارتها إلى الكعبة المُشرّفة، من خلال أكثر من صورة نشرتها عبر “إنستغرام” ودوّنت: “الله يتقبّل منّا جميعًا دعواتنا لأمّهاتنا الغاليات على قلوبنا يارب العالمين، الله يرحم أمي ويرحم جميع الأمهات اللواتي غِبنَ عنّا ويُسعد جميع الأمهات اللواتي يعِشنَ بيننا”.

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نذكر أنّ إلهام شاهين، تشارك في السّباق الرّمضانيّ٢٠٢٥، من خلال مسلسل “سيد النّاس”، الذي يشاركها بطولته الممثّلون: عمرو سعد، خالد الصّاوي، إلهام شاهين، منّة فضالي، عماد زيادة، بشرى، أحمد رزق، أحمد فهمي، طارق النّهري، نشوى مصطفى وغيرهم. المسلسل من تأليف خالد صلاح وإخراج محمّد سامي وإنتاج شركة “الصّبّاح” برودكشن.