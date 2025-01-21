شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان 2025.. 6 أعمال جمعت دنيا سمير غانم وأحمد الجندى قبل عايشة الدور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض النجمة دنيا سمير غانم منافسات دراما رمضان المقبل 2025 بمسلسل "عايشة الدور"، الذى تعود به إلى السباق الرمضانى بعد غيابها العام الماضى، وتتعاون خلال العمل مع المخرج الكبير أحمد الجندى، للمرة العاشرة خلال مشوارها الفنى، والسادسة خلال مواسم رمضان المختلفة.

الكبير أوى

تعاونت دنيا سمير غانم مع المخرج أحمد الجندى فى مسلسل الكبير أوى 2 عام 2011، لتكرر تعاونها معه خلال الموسمين الثالث عام 2013، والرابع في 2014، قبل اعتذارها عن العمل، وشاركها بطولته كل من: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، محمد شاهين، هشام إسماعيل، وغيرهم من الفنانين.

نيللي وشريهان

وفي عام 2016، قدمت دنيا سمير غانم برفقة شقيقتها إيمي سمير غانم مسلسل "نيللي وشريهان"، من توقيع أحمد الجندي، وشاركهما بطولته كل من: سلوى خطاب، محمد سلام، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، وغيرهم من الفنانين، تأليف مصطفى صقر.

فى ال لا لا لاند

وفى العام التالى 2017 جددت تعاونها مع أحمد الجندى فى مسلسل فى ال لا لا لاند، قصة هشام جمال، وتأليف مصطفى صقر، وشاركها البطولة: حمدي الميرغني، سمير غانم، شيماء سيف، محمد سلام، عماد رشاد، وغيرهم من الفنانين.

التعاون فى السينما والمسرح

لم يتوقف التعاون بين دنيا سمير غانم والمخرج أحمد الجندي على الدراما فقط، إنما تعاونا سويا في السينما من خلال فيلمين هما: "طير انت" الذي شاركت في بطولته برفقة أحمد مكي عام 2009، و"لا تراجع ولا استسلام" عام 2010، إلى جانب فيلمها الجديد "روكي الغلابة"، الذي تواصل حاليا تصويره والتحضير له، استعدادا لطرحه في السينمات المختلفة خلال إحدى المواسم السينمائية المقبلة، كما جددت دنيا التعاون مع أحمد الجندي في المسرح، من خلال المسرحية الاستعراضية الغنائية "مكسرة الدنيا".

عايشة الدور

مسلسل عايشة الدور مكون من 15 حلقة، ومن المقرر طرحه خلال موسم دراما رمضان المقبل 2025، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول سيدة تتفرغ لتربية أولادها بعد انفصالها، ومحاولتها استعادة حياتها وشغفها من جديد، ويشارك في بطولته: محمد ثروت، سما إبراهيم، وهو تأليف أحمد الجندي، وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.