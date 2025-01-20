هل تخطّت جنيفر لوبيز كسر القلب وسط إشاعة قصّة حبّ جديدة مع هذا النّجم الهوليووديّ الشّهير؟

مع إطلاق فيلمها الجديد “Unstoppable”، ربّما تشعر جنيفر لوبيز بالثّقة الكافية لتظهر نفسها من جديد (إن صحّ التّعبير) بعد طلاقها من بن أفليك. كانت لوبيز، التي تقدّمت بطلب الطّلاق من أفليك في أغسطس ٢٠٢٤، شخصيّة بارزة في الصّحف الشّعبيّة لعقود من الزّمن بسبب علاقاتها الرّومنسيّة العديدة.

كانت لوبيز وآفليك على علاقة لفترة وجيزة في أوائل العقد الأوّل من القرن الحادي والعشرين، وبعد إعادة التّواصل تزوّجا عام ٢٠٢٢. ومع ذلك، فإنّ الاختلافات في الشّخصيّة التي أدّت إلى تعطيل علاقتهما عام ٢٠٠٤ عادت للظّهور بعد عشرين عامًا وأدّت إلى نهاية زواج لوبيز الرّابع. وبحسب آخر الإشاعات، فإنّ لوبيز حريصة على المضيّ قدمًا، وربّما لا تكون قصّتها الرّومنسيّة التّالية بعيدة.

يُعد الممثّل المخضرم كيفن كوستنر أحد أكثر نجوم هوليوود احترامًا – وبينما احتفل بعيد ميلاده السّبعين يوم السّبت، كشف مصدر مقرّب من كوستنر أنّه لا يبحث عن علاقة رومنسيّة جادّة في هذا الوقت، وهو ما قد يناسب لوبيز.

كشف مصدر مطّلع لمجلة People أنّ “النّجم العالميّ ليس على علاقة جدّيّة مع أيّ شخص، ولا يبحث بالضّرورة عن أيّ شيء أكثر من ذلك في الوقت الحاليّ”.

أنهى كوستنر وزوجته السّابقة كريستين باومغارتنر إجراءات طلاقهما منذ أقلّ من عام، وقد أمضى نجم فيلم “الرّقص مع الذّئاب” وقتًا طويلًا مع بعض أبنائه في الأشهر الأخيرة. وكشف المصدر المطّلع أنّ كوستنر لا يزال مشغولًا بمتابعة بعض اهتماماته العديدة منذ انفصاله عن باومغارتنر، وهذا يشمل صياغة المزيد من الأفلام، مثل أجزاء تكميليّة لفيلمه الغربيّ الملحميّ “Horizon: An American Saga – Chapter 1”.

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وبينما لا يزال كوستنر ولوبيز في مرحلة التّعافي من كسر القلب، شوهد مع لوبيز في “أسبن”، كولورادو، بعد فترة وجيزة من عيد الميلاد، ممّا أثار إشاعات مفادها أنّ الثّنائيّ قد يشكّل ثنائيًّا قويًّا جديدًا. ومع ذلك، لا يبدو أنّ هذا الأمر وارد… حتّى الآن.