تركي آل الشيخ يطلق مشروع “سيتي هب” المتكامل في سبع مدن

أطلق معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، اليوم، مشروع “سيتي هب”، الذي سيتنقل بين سبع مدن خلال العام الحالي ٢٠٢٥، ويستمر لمدة ١٤ يومًا في كل مدينة ، ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين من خلال توزيع الأنشطة الترفيهية جغرافيًا في مختلف مناطق المملكة.

وتبدأ أولى المحطات في جازان في الـ ٢٣ من يناير الجاري، لتنتقل بعدها إلى الخبر، بريدة، حائل، الباحة، الطائف، وأخيرًا تبوك في أغسطس المقبل.

ويُقام مشروع “سيتي هب” على مساحة أكثر من ٢٠ ألف متر مربع في كل مدينة، ويضم مجموعة متنوعة من المناطق الترفيهية التي تلبي جميع الأذواق والفئات العمرية. ومن أبرز هذه المناطق مهرجان “إلعب وتعلّم”، الذي يقدم تجربة تعليمية وترفيهية للأطفال تجمع بين اللعب والتثقيف حول العالم المهني، حيث يضم المهرجان عدة مناطق مثل مركز الابتكار والقطاع المصرفي والقطاع الطبي، مما يتيح للأطفال فرصة استكشاف المهن المختلفة بطريقة ممتعة وتفاعلية.

أما منطقة الألعاب الإلكترونية، فتوفر بطولات رياضية إلكترونية لأشهر الألعاب العالمية مثل EAFC24 وTEKKEN 8، مع تخصيص جوائز قيّمة للفائزين، مما يضفي جوًا من التحدي والإثارة لعشاق الألعاب. وفي منطقة الرعب، ينتظر الزوار تجارب مشوقة لمحبي المغامرة، حيث يخوضون تحديات مرعبة في أجواء تحاكي الواقع، ما يجعلها وجهة مثالية لعشاق الإثارة والتشويق.

كما يقدم المشروع خيمة السيرك التي تضم عروضًا أكروباتية وفنية مذهلة، من بينها عروض الشلالات الراقصة وفن الترابيز الذي يأسر الأنظار بحركات بهلوانية مثيرة، بالإضافة إلى عرض قفص الدراجات النارية بزاوية ٣٦٠ درجة الذي يشعل حماس الحضور.

وتضفي أرض المغامرات طابعًا فريدًا على المشروع، حيث تقدم مساحة مليئة بالتحديات والأنشطة التفاعلية بتصميم عصري نابض بالحيوية، يشجع الزوار على خوض مغامرات جديدة مليئة بالإثارة.

ولا تكتمل التجربة دون زيارة منطقة الطيور الأليفة، التي توفر فرصة مميزة للتفاعل مع مجموعة متنوعة من الطيور النادرة، مما يتيح للزوار الاستمتاع بأجواء طبيعية قريبة من الحياة البرية. كما يضم المشروع سوقًا متنوعًا ومجموعة من المطاعم المحلية والعالمية التي تقدم خيارات غنية تلبي مختلف الأذواق، ليحصل الزوار على تجربة متكاملة تجمع بين التسوق وتذوق أشهى المأكولات.

ويعكس مشروع “سيتي هب” التزام الهيئة العامة للترفيه بدعم المحتوى المحلي، إذ تعتمد جميع الفعاليات على شركات محلية، مما يسهم في تعزيز التعاون الجماعي بين مقدمي الخدمات الترفيهية.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في خلق آلاف الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة، إضافة إلى دعم الاستثمارات في المناطق الناشئة، ما يجعله إضافة نوعية للمشهد الترفيهي في المملكة ويعزز من جهود تحقيق مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠.