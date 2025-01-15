محمد رمضان يوضح سبب إطلاقه مسابقات لجمهوره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان محمد رمضان، عن السبب الذي دفعه الفترة الحالية لعمل مسابقات لجمهوره، موضحًا أنه فضل عمل مكافأة لجمهوره بجوائز ماليًا على أن يصور كليبات لأغانيه بأموال باهظة.

قال رمضان، في بث مباشر عبر حسابه الخاص على “فيسبوك”، لإعلان الفائزين في مسابقته الأخيرة: “إحنا بنعمل كليبات بفلوس كتير وأنا فكرت إن الفلوس دي هتسعد الجمهور وهتساعدهم والفوز طعمه حلو، إحنا اختارنا 10 جاوبوا صح وفي 3 آلاف جاوبوا صح وعملنا قرعة واختارنا 10 منهم، واللي بسطني أكتر أن الناس اللي اخترناهم بالحظ من محافظات كتير، الحمد لله قدرنا نبسط كل محافظة ويا رب الأغنية تعجبكم والأعمال اللي جاية كلها تعجبكم”.

تابع: “السنة دي هتشوفوا فيلم أسد وهتشوفوا مفاجآت كتير ويا رب أكون دايمًا عند حسن ظنكم، وأسماء الفائزين هيكونوا في أول تعليق في فيديو الأغنية، واللي مكسبش النهاردة هيكسب في المسابقات اللي جاية لأن إحنا شغالين لإسعادكم، لأن أنا بالنسبة ليا بدل ما أصرف فلوس كتير على صناعة كليب الفلوس دي تروح لأهل بلدي أحسن اللي ساهموا في صنع اسمي”.

يذكر أن محمد رمضان أعلن عن مسابقة بجائزة مليون جنيه، حيث طلب من متابعيه اختيار اسم أغنيته القادمة من بين عدة خيارات، وتأتي هذه الخطوة في إطار الترويج لأعماله الفنية الجديدة والتفاعل المباشر مع جمهوره، ما يعكس حرصه على تقديم محتوى مبتكر ومشوق.