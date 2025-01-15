خاص - طفل مسلسل " العميل " فؤاد علي يتحدث عن معاملة أيمن زيدان ووسام فارس وسامر إسماعيل له

ميرنا وليد - بيروت - بدأ الممثل اللبناني فؤاد علي، طفل مسلسل "العميل"، مسيرته الفنية بعمر صغير للغاية، وتمكن أن يثبت نفسه، كموهبة لها مستقبل كبير في مجال التمثيل.

وكان لموقع الفن حوار خاص مع فؤاد علي، تحدث خلاله عن مشاركته في مسلسلات "العميل"، "ستيلتو" و"عروس بيروت".

لا تزال بعمر صغير لناحية السفر والعيش وحدك، من أجل المشاركة في الأعمال التمثيلية التي يتم تصويرها خارج لبنان، ماذا تخبرنا عن هذه التجربة وعن صعوباتها؟

لم يكن مخططاً لي البقاء وحيداً مع جدتي في إسطنبول، والسبب كان تمديد فترة التصوير. إضطر أهلي للسفر إلى لبنان، وبقيت مع جدتي تقريباً لمدة خمسة أشهر لإنهاء التصوير. كنت أذهب لوحدي إلى مكان التصوير، وكانت الممثلة هند باز هي التي تهتم بي. لم تكن التجربة سهلة، وإعتمدت على نفسي في الكثير من الأمور، منها التدرب على المشاهد. كان أهلي دائماً على تواصل معي، وشجعوني، ما أعطاني القدرة على الإستمرار.

كيف تواصل دراستك وواجباتك الدراسية، بنفس وقت العمل؟

هذا كان من أصعب الأمور، بسبب ضيق الوقت بين التصوير ووقت الدراسة، وكان عليّ مراجعة ما فاتني، في حال لم أستطع الذهاب إلى المدرسة. كان أصدقائي يساعدوني، وكنت أستغل وقت الفراغ في ساعات التصوير للدراسة.

هل تعلمت التحدث باللغة التركية؟

نعم، نحن مقيمون في تركيا منذ 5 سنوات.

بين "عروس بيروت" و"ستيليتو" و"العميل"، كيف ترى الإختلاف بأدائك التمثيلي؟

تطور أدائي كثيراً من عمل إلى آخر، وذلك بسبب خبرة الممثلين الكبيرة في كل عمل، فجميعهم كانوا يساعدوني وينصحوني ويعلموني خبرة جديد.

أخبرنا عن الممثلين أيمن زيدان وسامر إسماعيل ووسام فارس، بعد تعاونك معهم عن قرب؟

الممثل أيمن زيدان كان شخصاً لطيفاً جداً معي، وكان يتحاور معي، وينصحني خلال فترة التمرين على مشاهدنا. الممثلان سامر إسماعيل ووسام فارس كانا أيضاً لطيفين معي، ولكل منهما شخصية مرحة خارج التمثيل، لكن لم يكن هناك مشاهد كثيرة جمعتنا.

كم كان متعباً تصوير مسلسل مؤلف من 90 حلقة؟

كان الأمر متعباً جداً، وفي بعض الأحيان، كان تصوير مشهد واحد، يستغرق أكثر من 18 ساعة، وكنا نبقى في مكان التصوير حتى وقت متأخر من الليل.

هل تنوي دراسة التمثيل في الجامعة؟

لا، ولكني أود إستكمال مشوار التمثيل مثل شقيقي زياد.

كيف تم إختيارك لأول عمل تمثيلي شاركت فيه؟ وهل تعتبر نفسك محظوظاً لأن مسيرتك الفنية بدأت بأعمال عربية إنتشرت بشكل واسع؟

تم ترشيحي من قبل صاحبة شركة Casty Plus ماري ملحم، لعدة أدوار، وتم إختياري من بين عدة أطفال آخرين خلال فترة التجارب، بسبب تعابير وجهي العفوية، وجميع المخرجين أحبوا أدائي بالتمثيل، وطبعاً كان لدي بعض الخبرة التي إكتسبتها من شقيقي زياد، وذلك عندما كنت أتواجد معه في مكان التصوير، وعندما كان أبي يدربه.

ما هي أوجه الشبه وأوجه الإختلاف بينك وبين الشخصيات التي جسدتها؟

في "عروس بيروت" لا يوجد إختلاف، أما شخصية مجد في "ستيلتو"، فهي لا تشبهني، لأنه يميل أكثر إلى الدراما، وفي "العميل" كانت شخصية مصطفى ضعيفة مقارنة بشخصيتي.

هل هناك من يساعدك من عائلتك، حتى تتمكن من تكوين الشخصية التي ستجسدها وحفظ النص؟

والدي كان له الفضل في تدريبي، مثلما فعل مع شقيقي زياد، وساعدني في مسلسل "عروس بيروت" ومسلسل "ستيلتو"، لكن في مسلسل "العميل"، والدتي هي التي تواجدت معي أكثر خلال التصوير.

مَن هو مثالك الأعلى في التمثيل؟

لست مطلعاً على جميع الممثلين العرب، وأعتبر جيسون ستاثام مثالي الأعلى في التمثيل.

هل هناك شخصية معينة ترغب بأن تجسدها؟

شخصية هنري هارت في مسلسل Henry Danger.

هل تلقيت إطراءً من أحد الممثلين خلال التصوير؟

تلقيت الكثير من الإطراءات من عدة ممثلين، أهمها من أيمن زيدان، هند باز وندى أبو فرحات. وكان المخرجون أكثر من نصحوني.

بعيداً عن التمثيل، كيف يعيش فؤاد الطفل يومياته؟

أحب لعب كرة القدم والألعاب الإلكترونية. لم تكن طفولتي وطفولة أشقائي عادية، وذلك بسبب كثرة التنقل من بلد إلى آخر. بدأت طفولتنا بالإستقرار عندما عدنا إلى لبنان منذ سنتين، لكن الحرب الأخيرة تسببت لنا بالكثير من الضرر النفسي والمادي، عندما خسرنا منزلنا بسبب القصف، واليوم عدنا إلى تركيا مجدداً، لنكمل حياتنا فيها.

كيف أثرت عليك الشهرة؟

لولا تشجيع ودعم أهلي لي، ما كنت دخلت مجال التمثيل. الشهرة جميلة، ولكنها تتطلب الكثير من المجهود والتضحية. فمثلاً خلال تصوير مسلسل "العميل"، لم أحظَ بفرصة الإستمتاع بالصيف مثل باقي الأطفال.