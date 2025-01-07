تكريم خاص من نانسي عجرم للراحل محمد رحيم.. اعرفوا التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يناير 2025 01:19 مساءً - كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن أحدث أغانيها، التي من المقرر أن تطرحها قريباً، وهي مهداة لروح الملحن الراحل محمد رحيم.

تكريم خاص من نانسي عجرم للراحل محمد رحيم

على هامش حفل غنائي كبير أحيته النجمةمع الفنان رامي صبري مؤخراً، في العاصمة السعودية الرياض، على مسرح أبوبكر سالم في بوليفارد رياض سيتي في الرياض، بتنظيم من شركة "بنش مارك"، في أولى حفلاتها لعام 2025، كشفتعن أغنية تحمل عنوان "طول عمري نجمة" وهي آخر تعاون بينها وبين الملحن الراحل محمد رحيم.

وقالت نانسي خلال تصريحات تليفزيونية: "أغنية طول عمري نجمة، آخر أغنية أخدتها من الملحن الراحل محمد رحيم، وسوف أقوم بطرحها قريباً قبل الألبوم، وسوف أطرحها بطريقة حلوة ومختلفة، من خلال جمع صورنا أنا ومحمد رحيم واسم الأغنية طول عمري نجمة". ويأتي ذلك في لفتة خاصة من النجمة اللبنانية نانسي لتكريم النجم الراحل محمد رحيم والتعبير عن محبّتها الكبيرة له.

حفل نانسي عجرم بالرياض

أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلاً غنائياً كبيراً بالرياض مساء الجمعة 3 يناير، وذلك على مسرح أبو بكر سالم الذي امتلأ عن آخره قبل بدء الحفل بساعات من قبل جمهور ومحبي

وقدمت نانسي باقة متنوعة من أغانيها التي أشعلت بها الحفل وتفاعل معها الحضور بصورة كبيرة سواء بالتصفيق الحار أو بترديد كلمات تلك الأغاني، وشهد الحفل عدة لقطات بين الطريفة والعفوية، وقد شكرت النجمة اللبنانية الحضور، وأثنت على الدور الكبير الذي تقوم به هيئة الترفيه؛ كما أعربت عن تقديرها للشركة السعودية بنش مارك على تميزهم في تنظيم حفلات تليق بما تشهده السعودية في تطور كبير بالقطاع الفني والترفيهي.

وقدّمت نانسي عجرم عدداً من الأغاني بالحفل، كان منها: أغنية أنت إيه، أعملك إيه، الدنيا حلوة، عاتب ولوم، سلامات، يا طبطب، حبك سفاح، بدنا نولع الجو، عم يتعلق فيك، من نظرة، ابن الجيران، ماشي حدي، نجي ننبسط، صح صح، فيه حاجات، يا سلام، واختتمت حفلها بـ أغنية أخاصمك آه.

يُذكر أن مسرح أبوبكر سالم سيكون على موعد مع عدد من الحفلات الغنائية المميزة، التي ستحييها نخبة من نجوم الغناء السعودي والعربي خلال الفترة القادمة.

يمكنكم متابعة نانسي عجرم تكشف كواليس آخر مكالمة هاتفية مع الملحن محمد رحيم

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».