شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبي تنتهى من تسجيل 5 أغنيات ضمن ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المطربة اللبنانية نوال الزغبى، من 5 أغنيات ضمن ألبومها الجديد وما زالت في مرحلة اختيار الأغانى المتبقية، المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، وتتعاون نوال الزغبى فيها مع عدد من الكبار الملحنين والشعراء من بينهم الملحن عزيز الشافعى، ويضم الألبوم عددًا من لهجات اللبنانية والمصرية.

من ناحية أخرى نشرت نوال الزغبي صورًا جديدة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام احتفالاً بالعام الجديد، خطفت قلوب متابعيها بظهورها المتألق وإطلالتها المميزة، حيث ارتدت فستان أحمر أنيق وتركت شعرها منسدلاً بطريقة تتناسب مع إطلالتها لتبهر متابعيها بظهورها الرائع، وعلقت قائلة: "كل سنة وأنتم طيبين".

طرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبي العام الماضى أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "من باريس" عبر "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات خالد فرناس وألحان ياسر نور وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وكانت قد صورتها الزغبي على طريقة الفيديو كليب في بيروت تحت إدارة المخرج اللبناني نضال بكاسيني.

وطرحت أيضًا العام الماضى نوال الزغبى أغنية "فخامة معاليك"، حيث صورت كليب الأغنية في لبنان، تحت قيادة المخرج فادي حداد، من كلمات خالد ڤرناس وألحان ياسر نور وتوزيع وميكس هاني ربيع وماستر ماهر صلاح وتقدمها نوال الزغبى بستايل غنائي جديد باللهجة الخليجية من حيث اللحن والتوزيع الموسيقي.