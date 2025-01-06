شكرا لقرائتكم خبر عن خالد يوسف وعمرو عبد العزيز وإيهاب فهمى ومحمد صلاح آدم بعزاء والد ألفت عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إلى مسجد عمر مكرم لتقديم واجب العزاء في والد الفنانة ألفت عمر عدد من الفنانين وصناع الدراما، في مقدمتهم المخرج خالد يوسف والنجمة سما إبراهيم وإيهاب فهمي وعمرو عبد العزيز ومحمد صلاح آدم، بالإضافة إلى المنتجين عصام شعبان وأحمد عبد العاطي وهاني كشكوش وأحمد لطفي وهشام سليمان.

بدأ منذ قليل عزاء والد الفنانة ألفت عمر بمسجد عمر مكرم بالتحرير، وكانت الفنانة ألفت عمر فى استقبال معزيها وظهرت فى حالة انهيار وحزن شديدة وتأثر بفقدان والدها، وكان قد وتوفي أول أمس السبت والد الفنانة ألفت عمر بعد صراع طويل مع المرض.

ونشرت ألفت عمر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة فى وقت سابق: "مات أبي مات أعظم الرجال مع السلامة يا حبيبي مع السلامة يا حبيبي، وتم تشييع الجنازة بالمنصور بناء على وصية والدها الذى وصى بالدفن بجوار والده.

فى سياق آخر استرجعت الفنانة ألفت عمر ذكرياتها مع النجم محمود حميدة فى بدايتها الفنية وكيف دعمها، خلال فعاليات مهرجان الجونة فى دورته السابعة، فى لقاء على تليفزيون الخليج 365، مع الزميل أحمد العدل.

وقالت: "كنا بنحتفل بنهاية تصوير فيلم خالى من الكوليسترول وكنت قاعدة لوحدى ومكسوفة وفي بدايتى لقيت النجم محمود حميدة بيقولى إنتى يا بنت قاعدة لوحدك ليه اتخضيت وقومت وقفت قال ليا قولى لوالدك برافو عليك استغربت جدا قالى عرف يربى وادانى رقمه وشجعنى جدا وكان من أوائل الناس اللى دعمنى وساعدنى وجعلنى أستمر"