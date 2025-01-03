إيمي سمير غانم تٌشغل الجمهور بمناسبة سعيدة مع حسن الرّدّاد

إحتفلت الممثّلة المصريّة، إيمي سمير غانم، بعيد ميلاد زوجها الممثّل، حسن الرّدّاد، إذ نشرت صورة جمعتهما عبر خاصّيّة القصص القصيرة على “إنستغرام” وعلّقت: ”كلّ عام وأنت طيّب يا حسّونة، عقبال مئة سنة وتبقى منوّر حياتنا”.

تأتي هذه المعايدة، بعد الإشاعات التي تردّدت بقوّة في الشهور الماضية، حول انتظار الثّنائيّ مولودهما الثّاني، في الوقت الذي لم يؤكّد الزّوجان الإشاعات ولم ينفياها، إذ أجاب حسن الرّدّاد في لقاء مع “إي تي بالعربيّ”، عن سؤال متى سيرى الجمهور شقيقًا أو شقيقة لطفله الأوّل فادي، بالقول: “ربّنا يسهل”، كما أشار إلى أنّه لم يتابع تعليقات الجمهور حول حمل إيمي، لكنّ تلك التّساؤلات تردّدت على مسامعه”.

من جانبها ردّت إيمي على السّؤال نفسه، بطلب الدّعاء لها.

نذكر أنّ حسن الرّدّاد، كان قد أكّد في لقاء مع موقع “الخليج 365”، على هامش تكريمه في مهرجان “ملتقى نجم العرب”، أنّه سيشارك في السّباق الرّمضانيّ ٢٠٢٥، من خلال مسلسل جديد سيجمعه بزوجته إيمي سمير غانم.

وكان منتج العمل أحمد السّبكيّ، قد كشف أنّ المسلسل الذي سيجمع الثّنائيّ يتألّف من خمس عشرة حلقة وهو من تأليف أحمد سعد والي.

الجدير بالذّكر أنّ الثّنائيّ حسن الرّدّاد وإيمي سمير غانم، تعاون سابقًا في عدّة أعمال ناجحة منها: مسلسلات “حقّ ميت”، “عزمي وأشجان”، المسلسل الإذاعيّ “فرقة سيكا”، أفلام “عشان خارجين”، “زنقة السّتّات” ومؤخّرًا مسرحيّة “التّلفزيون” التي عرضت ضمن موسم الرّياض.

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كما نذكر أنّ إيمي سمير غانم، غابت عن موسم رمضان ٢٠٢٤ بينما شارك حسن الرّدّاد في السّباق الدّراميّ الرّمضانيّ بمسلسل “محارب” تأليف محمّد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.