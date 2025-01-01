أحمد مالك وآية سماحة يتصدران بوسترات فيلم 6 أيام والعرض قريباً

هكذا ظهر أحمد مالك وآية سماحة على بوسترات 6 أيام

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"كيرة والجن" آخر مشاركات أحمد مالك السينمائية

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يناير 2025 11:49 مساءً - أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "" الذي يقوم ببطولتهوتأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان، البوسترات الدعائية للفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تمهيداً لطرح الفيلم في دور العرض المصرية والعربية خلال الأسابيع القليلة المقبلة وتحديداً فيوتصدر البوسترات بطلا الفيلم أحمد مالك وآية سماحة، وظهراً بمظهرين مختلفين فيظهر مالك في البوستر الأول بمظهر غير مرتب مرتديًا آيس كاب وجاكيت مع ذقن طويلة عكس آية التي يتضح عليها علامات المظهر المثالي لأي شخص، أما في البوستر الثاني فيظهر مالك مهندماً مرتديًا قميص وكرافتة مع ضحكة عكس آية التي تظهر مرتدية ملابس عادية، وكلا البوسترين مع عبارة "وعملت إيه فينا السنين".يمكنكِ قراءة.. أفلام شبابية في دور العرض قريبًا.. أبرزها 6 أيام لـ أحمد مالك وآية سماحةتدول أحداث فيلم "" حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كلا منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر. فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟.وكان آخر مشاركاتالسينمائية فيلم "" من سيناريو وحوار أحمد مراد وإخراج مروان حامد وشارك في بطولته إلى جانب النجوم كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، على قاسم، رزان جمال، هدى المفتى، لارا إسكندر، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، وضيوف الشرف كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، روبى، رشدى الشامى.إقرأي أيضاً.. آية سماحة تسجل حضوراً مكثفاً في السينما بـ 3 أفلام جديدةأمافيعرض لها حاليًا فى السينمات فيلم "" والذي يشارك في بطولته شيرين رضا، على الطيب، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف منهم: إنجي المقدم، أحمد فهيم، بيومي فؤاد، والفيلم من تأليف السيد عبد النبي، وإخراج محمود زهران، كما تنتظر عرض فيلم "من أيام الجيزة" خلال الأسابيع المقبلة، والفيلم يجمعها بالفنان إياد نصار ويخرجه مرقس عادل.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

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