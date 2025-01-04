محمد رمضان يحمس الجمهور لأعماله القادمة: سيشارك في الموسم الرمضاني 2025

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 يناير 2025 02:52 مساءً - تصدر اسم الفنان محمد رمضان ترند مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما ظهر في مقطع مصور كشف من خلاله عن مشاريعه الجديدة للعام المقبل.

أعمال محمد رمضان العام الجديد

كشفعن أبرز مشاريعه قائلاً: "كل سنة وأنتم طيبين وإن شاء الله تكون سنة جميلة عليكم وتكون كلها أخبار حلوة واحتفالات ونجاحات، وتشوفوا أسد أخيراً في 2025، وتشوفوني في كوتشيلا في أبريل، وفي مفاجأت كتير أهمها أنكم هتشوفوني في رمضان 2025".

وعبر عن اشتياقه للجمهور السعودي قائلاً: "استنوني يوم 18 يناير في السعودية وحشوني الجمهور السعودي وأشوفكم على خير وبخير".

تفاعل عدد كبير من جمهور محمد رمضان مع هذا المنشور وأكدوا على سعادتهم بحالة النشاط الفني التي بدأ بها العام الجديد، وكان خبر تواجده في الموسم الرمضاني المقبل بمثابة مفاجأة كبيرة لكل محبيه، لكنه أثار فضول البعض، خاصةً وأنه لم يكشف عن الطريقة التي سيتواجد فيها سواء من خلال مسلسل درامي أو حملة إعلانية جديدة.

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يذكر أن محمد رمضان يشارك في مهرجان كوتشيلا، للموسيقى والفنون، الذي يُقام في نادي إمباير بولو بمدينة إنديو بولاية كاليفورنيا، وذلك على مدى عطلتين في نهاية الأسبوع، الأولى من 11 إلى 13 أبريل، والثانية من 18 إلى 20 أبريل 2025.

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آخر أعمال محمد رمضان

في سياقٍ آخر، يواصل الفنانتصوير مشاهده الأخيرة في فيلمه الجديد "أسد" استعداداً لعرضه في 2025، وينتمي هذا العمل لنوعية الأعمال التاريخية؛ حيث تدور أحداثه في عام 1280، وتحديداً وقت عصر المماليك، حين قاد العبيد تمردًا ضد الجيش العباسي. والفيلم من إخراج محمد دياب، وتأليف خالد دياب وشيرين دياب ومحمد دياب. ويشارك في بطولته إلى جانب محمد رمضان: ماجد الكدواني، رزان جمال، كامل الباشا، أحمد خالد صالح، وأحمد عبدالحميد.

كما أعلن محمد رمضان عن تحضيره لمفاجأة تجمعه مع الكينج محمد منير، حيث يتعاون الثنائي في أغنية جديدة، مقرر طرحها خلال الفترة المقبلة عبر جميع المنصات الموسيقية، حيث روج رمضان للأغنية بصورة تجمعه بمحمد منير عبر حسابه بموقع "إنستغرام"، وعلق: "الكينج والأسطورة.. قريباً كلمات أمير طعيمة وألحان محمد رحيم".

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