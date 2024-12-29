شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الحسيني يكشف سبب استخدامه الذكاء الاصطناعي في عرض" ماكبث المصنع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج محمود الحسيني لـ"الخليج 365" عن الأسباب التي دفعته لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عرضه المسرحي " ماكبث المصنع" حيث قال: لقد دفعني استخدام الذكاء الاصطناعي للمعالجة الجديدة لمسرحية "ماكبث" وكانت تعتمد بشكل أساسي على تطبيق يسمى "إدراك"، وهو تطبيق ذكاء اصطناعي، لكي يظهر المشهد بشكل دقيق، كان من الضروري أن يكون بلغة الذكاء الاصطناعي وليس بلغة البشر العادية، لأن التطبيق بعيد كل البعد عن طريقة تفكيرنا وكلامنا، وكذلك عن صياغة الكلمات نفسها.

وأكد الحسيني أنه لا يمكن للذكاء الاصطناعي التعبير عن المشاعر الإنسانية بشكل كافٍ، وقال واجهنا صعوبات بسبب جفاف الذكاء الاصطناعي وحواره، لذلك كان من الضروري إجراء معالجة في الجانب الإنساني، واستخدمنا الذكاء الاصطناعي بشكل محدد في المشاهد التي تحتوي على تطبيق الذكاء الاصطناعي.

ويشارك العرض المصرى "ماكبث المسرح" خلال فعاليات مهرجان المسرح العربى، الذى تقيمه الهيئة العربية للمسرح، ويقام هذا العام فى سلطنة عمان، فى الفترة من 9 حتى 15 يناير، والعرض من إخراج محمود الحسيني.

وكان قد قال مخرج العرض محمود الحسيني في تصريح لـ الخليج 365: خلال عرض ماكبث المصنع كنا نرغب في تقديم رؤية جديدة لـ "ماكبث" من خلال منظور عصري، فبدأنا بالبحث عن أفكار جديدة حتى استقرينا على "ماكبث المصنع"، ومن خلال العمل عليه استطعنا إيجاد نقاط مشتركة بين النص الأصلي لشكسبير ورؤيتنا الفردية، وحاولنا الربط بين تلك النقاط حتى ظهرت المسرحية بالشكل الذي قدمناه.